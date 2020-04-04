Полицейские задержали жителя Москвы во время прогулки с собакой. Пса оставили одного на улице, но тот смог вернуться домой

Полицейские задержали жителя Москвы во время прогулки с собакой в районе Патриарших прудов в центре города. Видео задержания в сторис в инстаграме опубликовала пользователь Снежана Майская. Она сообщила «Медиазоне», что после задержания мужчины собака осталась на улице.

На записи видно, что во время задержания собака бегает недалеко от полицейских и лает. Мужчина просит разрешить ему взять животное с собой, но полицейские отказываются. Когда москвич кричит «Дай я собаку возьму!», его силой заталкивают в служебный автомобиль. Затем двое полицейских идут за псом, но тот от них убегает, после чего сотрудники возвращаются к машине.

За задержанного вступилась проходившая мимо женщина, которая заявила, что полицейские не обратили внимания на продолжающееся строительство на Патриарших, но запретили гулять с собакой. В ответ полицейские заявили, что сделали владельцу собаки предупреждение, рассказала Снежана Майская «МБХ медиа». Она отметила, что не знает причины задержания. «ОВД-Инфо» пишет, что задержанного доставили в ОВД по району Пресненский. Туда направился адвокат «Правозащиты Открытки» Олег Елисеев. «Медузе» не удалось получить оперативный комментарий от московской полиции.

После того, как хозяина увезли, собака вернулась домой, сообщил автор твиттера «Патриаршие». По его словам, пса нашла жена задержанного мужчины. «У собаки кличка Платон. У Платона все хорошо!» — добавил автор блога.

Журналист телеканала «Дождь» Илья Шепелин сообщил в фейсбуке, что пообщался с задержанным мужчиной, которого зовут Иисус Воробьев. По словам Воробьева, он вышел погулять с собакой в 100 метрах от своего дома. Полицейские не пустили его к пруду, хотя там находились другие люди, а спустя минуту общения задержали. «Собаку не дали отвести домой, не дали связаться с супругой, посадили в свой автобус. Собака бегает, гавкает», — сказал Воробьев «Дождю». Полицейские заявили Воробьеву, что ему грозит до 15 суток административного ареста, но не объяснили, какое правонарушение он совершил. Издание «Подъем» сообщает, что мужчину могут оставить в отделе полиции на сутки.

Задержание Иисуса Воробьева раскритиковал сенатор Андрей Клишас. «Если полиция будет действовать в таком стиле, то московские суды будут долго еще разбираться с последствиями подобной самоизоляции», — сказал Клишас «Интерфаксу».

Во время режима полной изоляции, введенного в Москве из-за эпидемии коронавирусной инфекции, жителям города разрешено покидать свои дома в случае крайней необходимости, в том числе, чтобы погулять с домашним животным в 100 метрах от дома.

Александр Бакланов