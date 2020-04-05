Жителя Москвы, задержанного на прогулке с собакой, отпустили из полиции

Из ОВД по Пресненскому району Москвы отпустили местного жителя Иисуса Воробьева, задержанного во время прогулки с собакой на Патриарших прудах. Об этом сообщила «Правозащита Открытки», чей адвокат Олег Елисеев представлял интересы Воробьева.

Воробьева отпустили под обязательство о явке в суд. На него составили протокол по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Эта статья предусматривает штраф 500-1000 рублей или административный арест до 15 суток. Пресненский суд Москвы рассмотрит дело 6 апреля.

В городском управлении МВД сообщили, что мужчину задержали после того, как он прошел на территорию Патриарших прудов, закрытую для посещения. В полиции рассказали, что Воробьев долго находился там вместе с собакой, не реагировал на замечания патрульных о нарушении режима самоизоляции, а затем вступил с ними в словесную перепалку. В МВД отметили, что после задержания мужчина несколько часов не называл свои паспортные данные.

Иисус Воробьев говорил, что в момент задержания на Патриарших прудах были другие люди, а сам он находился в 100 метрах от дома. По словам мужчины, полицейские долго не называли ему причину задержания.

Жителя Москвы Иисуса Воробьева задержали днем 4 апреля, когда он гулял с собакой по кличке Платон. Когда мужчину увезли в полицейской машине, пес остался один на улице, но затем его нашла жена Воробьева.