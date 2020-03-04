Валентин Огиренко / Reuters / Scanpix / LETA

Верховная Рада Украины приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Это произошло на внеочередном заседании Рады, которое созвал президент Украины Владимир Зеленский. Выступая на заседании, Зеленский заявил, что правительство Гончарука «было правительством новых лиц, но лиц мало, нужны новые мозги, новые сердца». Он раскритиковал кабинет министров, в частности, за «провал поступлений от таможни», спад промышленности, отсутствие индексации пенсий. Ожидается, что вслед за Гончаруком уйдут в отставку многие министры.

Обновлено. Верховная Рада назначила новым премьер-министром Дениса Шмыгаля.

Новый премьер-министр пока не утвержден. Изначально сообщалось, что Зеленский предложил эту должность Сергею Тигипко, который в прошлом возглавлял Нацбанк Украины, был министром экономики и министром социальной политики, а также дважды занимал пост вице-премьера. Позже в Раде сообщили, что на пост премьера выдвинут действующий вице-премьер и министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль. Его кандидатуру уже согласовала правящая партия «Слуга народа».

Информация о скорой отставке Гончарука появилась в украинских СМИ в конце февраля. Среди причин его увольнения называли слабую эффективность кабинета министров, падение доверия украинцев к правительству и лично к премьеру, а также с президентом из-за бизнесмена Игоря Коломойского. Сам Гончарук 26 февраля заявил, что не обсуждал с президентом свое увольнение. Однако уже 3 марта он написал заявление об отставке по собственному желанию.

Суд в Киеве сообщил про иск Гончарука с требованием запретить спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову ставить вопрос о его отставке. Новость об этом 3 марта опубликовала пресс-служба Окружного административного суда Киева. В пресс-службе правительства назвали информацию об иске ложью. После реакции кабинета министров новость решили удалить с сайта суда «до выяснения личности заявителя».

35-летний Гончарук был самым молодым премьер-министром в истории Украины. Он уже подавал в отставку, но Зеленский ее не принял. Гончарук был назначен на пост премьера в августе 2019 года. В январе 2020-го он хотел уволиться после публикации в интернете аудиозаписей, на которых человек с голосом, похожим на его голос, называет себя «профаном в экономике» и говорит, что у Зеленского «очень примитивное понимание экономических процессов». Тогда президент отказался увольнять премьера, сказав, что «решил дать шанс» ему и его правительству.

Ольга Корелина