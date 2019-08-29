Премьер-министром Украины стал 35-летний Алексей Гончарук

Верховная Рада Украины назначила 35-летнего на должность премьер-министра Украины. За его кандидатуру проголосовали 290 депутатов, сообщается на сайте Рады.

С предложением назначить Гончарука главой правительства выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Алексей Гончарук стал самым молодым премьер-министром Украины.

Депутаты также выбрали нового министра обороны — этот пост занял Андрей Загороднюк, внештатный советник Зеленского. Новым главой МИД стал Вадим Пристайло, ранее бывший заместителем главы ведомства. Главой Службы безопасности Украины стал Иван Баканов, бывший глава партии «Слуга народа».

29 августа проходит первое заседание Верховной Рады девятого созыва. На нем выбрали спикера украинского парламента — им стал депутат от партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Кроме него, на эту должность никого не выдвигали.