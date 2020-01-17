Премьер Украины подал в отставку. Поводом стала аудиозапись, на которой (вероятно) он назвал представления Зеленского об экономике «примитивными»

Алексей Гончарук Глеб Гаранич / Reuters / Scanpix / LETA

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Гончарук сделал это на фоне публикации в интернете аудиозаписей, на которых он неуважительно высказывается о президенте Владимире Зеленском. «Чтобы убрать любые сомнения в уважении и доверии к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент», — сообщил премьер. Позже, выступая перед Верховной Радой, Гончарук пояснил, что обратился к президенту с заявлением для того, чтобы подтвердить его доверие. «Это политическое решение, которое мы ожидаем от лидера нашей политической силы», — подчеркнул он.

Аудиозаписи, которые стали причиной заявления об отставке, появились в сети 15 января. Как утверждалось, они были сделаны на совещании 16 декабря, на котором присутствовали Гончарук, глава Минфина Оксана Маркарова, замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова, министр экономики Тимофей Милованов и несколько других высокопоставленных чиновников. На записи человек с голосом, похожим на Гончарука, говорит, в частности, о том, что «у Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов». При этом себя Гончарук также называет «полным профаном» в экономике.

Владимир Зеленский пока не комментировал аудиозаписи. В официальном сообщении офиса президента лишь отмечается, что он принял заявление Гончарука об отставке и в ближайшее время оно будет рассмотрено. Источник в партии «Слуга народа» сообщил ТАСС, что на выходных Зеленский и его окружение сосредоточатся на консультациях по кандидатуре нового премьера. В то же время, по другим данным, президент пойдет на отставку премьера только в случае резкого падения рейтингов власти. Большинство членов правительства Гончарука уже выразили ему свою поддержку и подчеркнули, что продолжают свою работу до формального решения Зеленского.

Возможная отставка может быть связана с конфликтом внутри президентской партии «Слуга народа». Как сообщали украинские СМИ, после публикации аудиозаписи некоторые депутаты от партийной фракции в Верховной раде выражали возмущение высказываниями премьера и требовали выразить ему недоверие. Однако накануне, по словам председателя фракции Давида Арахамии, подавляющее большинство ее членов высказалось в поддержку Гончарука. Саму запись он назвал «склейкой». После прошения Гончарука об отставке Арахамия сообщил, что если Зеленский ее утвердит, фракция «Слуги народа» поддержит отставку единогласно.

Гончарук занимает пост премьер-министра с августа 2019 года. 35-летний Гончарук был самым молодым главой правительства в истории Украины. С самого начала он заявлял, что его приоритетом в работе будет решение экономических проблем — с помощью привлечения иностранной помощи и инвестиций и демонополизации экономики страны. Уже после публикации аудио, но до заявления об отставке Гончарук напомнил, что за время работы его кабинета укрепился курс гривны, а международные резервы выросли до семилетнего максимума. «Если это не хорошие новости для страны, то я полный профан в экономике», — заявил он.

Если Гончарук уйдет, это будет уже вторая громкая отставка в команде Зеленского. В конце сентября 2019 года пост председателя Совета национальной безопасности и обороны Украины покинул Александр Данилюк, который считался одним из ближайших соратников будущего президента в ходе предвыборной кампании и возможным кандидатом в премьеры. Свое решение он объяснил несогласием с планами отменить национализацию «Приватбанка», ранее принадлежавшего бизнесмену Игорю Коломойскому. В то же время ранее в его декларациях, предположительно, нашли недостоверные сведения. В отставку якобы подавал и глава офиса президента Андрей Богдан — однако позже это заявление было дезавуировано: по версии украинских журналистов, таким образом команда Зеленского пыталась снизить доверие к недружественным СМИ. Премьер Гончарук призвал не спешить с выводами о своем будущем.

Григорий Левченко, Дмитрий Карцев