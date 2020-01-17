Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в фейсбуке, что написал заявление об отставке и передал его президенту страны Владимиру Зеленскому.

«Чтобы убрать любые сомнения в уважении и доверии к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент», — сказал Гончарук.

Владимир Зеленский пообещал рассмотреть заявление Гончарука об отставке.

15 и 16 января на ютьюб-канале «Как обмануть президента» появились три аудиозаписи, где люди с голосами, похожими на голоса премьер-министра Украины, замглавы Нацбанка и министра финансов, говорят об экономической политике страны и нелестно отзываются о Владимире Зеленском. В частности, человек с голосом Гончарука говорит, что «у Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов».

Как сообщала Русская служба «Би-би-си», эти записи были сделаны в ходе неформального совещания высокопоставленных украинских чиновников, прошедшего 16 декабря 2019 года.

35-летний Алексей Гончарук возглавляет правительство Украины с 29 августа 2019 года. В 2000-е годы Гончарук занимался юридической поддержкой бизнеса. В 2015 году был советником министра экологии Украины, затем — советником министра экономического развития.