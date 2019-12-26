Судебные приставы выпилили дверь в офисе ФБК из-за фильма «Он вам не Димон». Главное

В штаб офиса Фонда борьбы с коррупцией в Москве пришел спецназ Федеральной службы судебных приставов. О визите сотрудников глава штаба Алексея Навального Леонид Волков сообщил вскоре после полудня. По его словам, в это время в офисе шла летучка, на которой присутствовали около 40 человек — сотрудники ФБК не открыли ФССП дверь, поэтому ее выпилили болгаркой. Никого из находящихся в офисе не задержали; первоначально пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщала, что был задержан сам Навальный, но позже оказалось, что его просто силой вывели из офиса в коридор.

Визит сотрудников ФССП связан с фильмом «Он вам не Димон», утверждают в ФБК. Пресс-служба ФССП официально подтвердила, что в ФБК действительно приходили сотрудники ведомства «в рамках расследования уголовного дела», но не уточнила, какого именно. Фильм «Он вам не Димон», рассказывающий о коррупционных схемах в окружении премьера Дмитрия Медведева, ФБК должен был удалить по решению суда, вынесенному в 2017 году. Ролик до сих пор доступен в блоге Навального — в ФБК при этом подчеркивают, что не несут ответственности за личный блог основателя, а с официальных аккаунтов в соцсетях ролик был удален еще в 2017 году. В августе 2019 года против директора ФБК Ивана Жданова было возбуждено уголовное дело о злостном неисполнении решения суда.

Силовики ворвались в офис ФБК Штаб Навального

В самом ФБК назвали происходящее «грабежом». По словам Леонида Волкова, у всех сотрудников изъяли ноутбуки — в их числе оказались те, которые были куплены взамен изъятых при обысках в рамках об отмывании денег. Волков также заявил, что параллельно с визитом сотрудников ФССП была заблокирована банковская карта, на которую фонд собирает пожертвования — по его словам, в последний раз такое было три месяца назад. Навальный, Волков и Ярмыш сошлись во мнении, что цель обысков — сорвать очередной еженедельный эфир «Навальный LIVE», который должен был состояться вечером.