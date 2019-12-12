«Слугу народа» на ТНТ посмотрели больше зрителей, чем в среднем смотрят канал. Сериал сняли с эфира после одного дня показа

«Квартал 95» / УНИАН

Первые серии , показанные в эфире ТНТ 11 декабря, оказалась популярнее других проектов этого канала — «Интернов» и «СашиТани». Это следует из предварительных данных Mediascope по Москве, которые предоставили «Медузе» сотрудники двух эфирных каналов.

У «Слуги народа» составила 4,6% у первой, сдвоенной серии и 5% у второй. До «Слуги народа» в эфире ТНТ прошли четыре серии «Интернов» с максимальной долей 4,6%, а после — «СашаТаня» с долей 4,1%.

Доля «Слуги народа» оказалась выше, чем средняя доля ТНТ. В Москве 11 декабря этот телеканал смотрели 4,2% зрителей.

Целевая аудитория канала ТНТ — россияне в возрасте от 14 до 44 лет. В этой категории результат «Слуги народа» в Москве тоже выше среднего — 11% против 9%.

Доля самого популярного проекта ТНТ этого сезона — сериала — на следующий день после премьеры в Москве составляла 7,4% по данным Mediascope. В целом сериал, показ которого завершился 27 ноября, был более популярен у аудитории от 14 до 44 лет, чем выходившие одновременно с ним программы других каналов, сообщал ТНТ.

Телеканал ТНТ 10 декабря анонсировал показ сериала «Слуга народа», главную роль в котором сыграл президент Украины Владимир Зеленский. Сериал, доступный в YouTube, а также по подписке на сервисе «Яндекса» «КиноПоиск», в эфире российских каналов ранее не появлялся. Было объявлено, что «Слуга народа» будет выходить в эфир ежедневно по будням.

ТНТ показал две серии «Слуги народа», вырезав из одной из них шутку про Владимира Путина, а затем объявил, что остальные серии первого сезона в эфир не выйдут, а будут доступны в онлайн-кинотеатре Premier. Генеральный директор холдинга «Газпром-медиа», в который входит ТНТ, Дмитрий Чернышенко, заявил, что сериал «изначально приобретался для платной платформы».

Однако сотрудник еще одного канала, входящего в холдинг, сообщил «Медузе», что других случаев такого маркетинга в «Газпром-медиа» не было. «Это очень странный ход — показывать по платной подписке сериал, который есть в бесплатном доступе», — сказал «Медузе» топ-менеджер другого эфирного канала.

Источник на одном из федеральных каналов в беседе с корреспондентом «Медузы» отметил, что к ТНТ до настоящего времени не было пристального внимания со стороны государства, потому что на этом канале нет информационно-политического вещания. Но новость о вырезанной шутке про Путина попала в топ «Яндекса», поэтому вокруг сериала в Кремле мог возникнуть ажиотаж, предполагает он.

В «Газпром-медиа» данные Mediascope о результатах «Слуги народа» в Москве оперативно прокомментировать не смогли. Источник «Медузы» в руководстве одного из каналов предложил подождать данные по всей российской аудитории, которые, по его мнению, могут быть более показательными.

Анастасия Якорева