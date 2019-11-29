Жителя Нидерландов, на девять лет запершего детей на ферме, обвинили в сексуальном насилии. По данным СМИ, он держал детей в собачьей конуре

Государственная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения в сексуальном насилии 67-летнему отцу шести детей, которые с 2010 года жили в изоляции на ферме в Рёйнерволде в провинции Дренте. Геррит-Ян ван Д. (его имя приводят СМИ) обвиняется в насилии над двумя из трех своих старших детей, пол, возраст и имена которых не раскрываются. В прокуратуре отметили, что эти люди давно ушли от Геррит-Яна и не проживали на ферме. Адвокат мужчины отказался это комментировать, отметив, что на здоровье его клиента повлиял инсульт, случившийся несколько лет назад.

Всего у Геррит-Яна, по данным СМИ, десять детей: старший сын от первого брака не общается с ним 30 лет, еще трое старших детей ушли из семьи в год переезда на ферму, остальные шестеро жили в Рёйнерволде. Как сообщили в прокуратуре, Геррит-Ян один воспитывал своих детей — в октябре 2004 года его супруга умерла. ДНК-экспертиза подтвердила, что мужчина является отцом всех шести человек, обнаруженных на ферме. Благодаря проведенной экспертизе прокуратура смогла подтвердить, что дети являются гражданами Нидерландов (ранее никто из них не был зарегистрирован в муниципальном реестре населения). Сейчас для них готовят удостоверения личности.

Геррит-Ян издевался над детьми, жившими на ферме, сообщила крупнейшая нидерландская ежедневная газета De Telegraaf. Об этом журналисты узнали из показаний детей Геррит-Яна — как тех, кто жил на ферме, так и тех, кто покинул ее раньше других. «Геррит-Ян хотел основать рай в Рёйнерволде, но он превратился в ад религиозного принуждения, беззакония, смертельного страха и насилия», — пишет газета. По ее информации, Геррит-Ян считал себя богом и просил называть его «Первозданным отцом».

По утверждению De Telegraaf, отец избивал детей, выдергивал у них волосы, заставлял принимать холодные ванны, а также держал их в собачьей конуре. По сведениям журналистов, Геррит-Ян говорил, что относится к детям «как к собакам», чтобы они были покорными. Издание утверждает, что дети настолько боялись своего отца, что не могли пройти мимо него в туалет. Один из детей от страха мочился в штаны, заявила газета.

В прокуратуре сообщили, что Геррит-Яну и 58-летнему арендатору фермы, австрийцу Йозефу Б. также предъявили обвинения в незаконном лишении свободы 69-летнего мужчины из Австрии. По данным прокуратуры, в 2009 году этого человека несколько месяцев держали взаперти в городе Меппел, расположенном недалеко от Рёйнерволда. О дальнейшей судьбе мужчины официально не сообщается.

Газета De Telegraaf, в свою очередь, рассказала историю австрийца по имени Герман, который работал на Геррит-Яна в его деревообрабатывающей компании. Мужчины познакомились в 1980-е годы. Герман стал одним из последователей Геррит-Яна, который хотел заботиться о нем и других «плохих людях» из Австрии, пишет газета. По ее информации, последователи «Первозданного отца» подвергались различным наказаниям за какие-либо проступки. Когда Герман выступил против него, Геррит-Ян привязал его веревками к потолку, чтобы изгнать злых духов. В заявлении одного из детей сказано, что это продолжалось один или два дня. После того, как Германа освободили, он продолжил приходить в дом Геррит-Яна. По данным издания, несколько недель или месяцев Герман находился взаперти, получая в качестве еды яблоки и мед. Прокуратура Нидерландов сообщила, что приняла к сведению утверждения из публикации издания, но отказалась комментировать их по существу.

Дети Геррит-Яна сделали два заявления из-за обвинений, предъявленных их отцу, сообщает nos.nl. Четверо старших детей, в том числе 25-летний Ян Зон ван Дорстен, первый сообщивший об изоляции своей семьи, поддержали выдвинутые обвинения. В то же время пятеро младших детей с этим не согласились. Старшие дети сообщили, что готовы сняться в документальном фильме, чтобы рассказать о своей семье. Младшие поддержали это предложение, но отметили, что хотели бы обсудить это со своим отцом. Тот это пока не комментировал.

Семью, жившую в изоляции на ферме, освободили 14 октября после того, как старший из детей Ян Зон ван Дорстен выбрался из дома и попросил помощи в местном баре. По сообщениям местных СМИ, семья девять лет «ждала конца света», но власти это не подтверждали. После освобождения Геррит-Ян ван Д. и Йозеф Б. были арестованы. Первоначально их обвинили в незаконном лишении свободы, жестоком обращении и отмывании денег. Судебный процесс над ними должен начаться 21 января 2020 года.

Александр Бакланов