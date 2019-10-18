В Нидерландах арестовали двух последователей культа, которые на девять лет заперли детей на ферме Один был ревностным верующим, второй считал себя мессией

Vincent Jannink / EPA / Scanpix / LETA

Что произошло?

15 октября голландские СМИ сообщили, что полиция нашла группу людей, которые девять лет жили взаперти на изолированной ферме. Об их образе жизни стало известно из рассказа одного из обитателей фермы, 25-летнего мужчины. Он пришел в бар в соседней деревне Рёйнерволд, заказал пять кружек пива и попросил о помощи. Посетитель сказал, что у него есть братья и сестры, что он девять лет не был на улице и не хочет продолжать жить как сейчас.

Полицейские проверили ферму и нашли там семь человек: 67-летнего мужчину, частично обездвиженного после инсульта; четырех девушек и одного молодого человека от 18 до 25 лет, которые назвали старика своим отцом (официально это пока не подтверждено), а также еще одного мужчину 58 лет. Он был арендатором фермы и, как думали соседи, единственным ее обитателем.

Двух пожилых мужчин заподозрили в незаконном лишении свободы, жестоком обращении и отмывании денег (на ферме нашли десятки тысяч евро наличными). Обоих заключили под стражу. Полиция предполагает, что они держали молодых людей на ферме против их воли. Самих молодых людей власти забрали с фермы.

Кто эти люди?

По неофициальным данным, молодого человека, рассказавшего про отшельников на ферме, зовут Ян Зон ван Дорстен. Как пишет RTV , он родился в январе 1994 года в городе Хасселт на востоке Нидерландов. В 2005 году его родные переехали в соседний город Звартслёйс, в 2008-м — в город Меппел, в 2010-м — на ферму возле деревни Рёйнерволд, где их и нашли. Все эти места находятся неподалеку друг от друга.

Имена братьев и сестер Яна неизвестны. Их мать умерла до переезда на ферму, заявили местные власти. По словам Яна, это произошло еще в 2004 году.

Отца семьи голландские СМИ называют Геррит-Ян ван Д. Вероятно, его фамилия тоже Ван Дорстен. Родственники мужчины рассказали, что он перестал общаться с ними еще в 1980-х годах; его пытались найти, но безуспешно. Помимо шестерых детей с фермы, у Геррит-Яна их еще как минимум четверо: старший сын от первого брака не общается с ним уже около 30 лет, еще трое ушли из семьи в год переезда на ферму. Родственники утверждают, что не знали о существовании других детей.

Арендатора фермы, по неофициальным данным, зовут Йозеф Б. Он уроженец Австрии, но не меньше девяти лет живет в Нидерландах. Сосед Йозефа рассказал, что тот профессиональный плотник, делал хорошую мебель и сам ремонтировал ферму. Знакомые Йозефа описали его как закрытого человека, который постоянно работал.

Какой была их жизнь в изоляции?

Обитатели фермы питались овощами с огорода; также они держали козу и гусей. По данным полиции, молодые люди жили в изолированном помещении, вход в которое был спрятан за буфетом в гостиной (это был не подвал, как сообщалось изначально). Время от времени они гуляли во дворе, но не выходили за высокий забор, которым была окружена ферма, и никогда не общались с соседями. Почему молодые люди оставались жить взаперти, полицейские пока точно не знают. Они предполагают, что на них могли оказывать психологическое воздействие.

При этом по меньшей мере один из младших обитателей фермы — Ян Зон ван Дорстен — время от времени уходил в деревню и познакомился с владельцем бара, где в итоге все рассказал. Кроме того, Ян пользовался соцсетями. В 2019 году он начал публиковать в фейсбуке ссылки на мероприятия экоактивистов, а также завел себе инстаграм и твиттер. В соцсетях Ян упоминал, что открыл интернет-магазин по продаже древесины и что разрабатывает сайт для компании Creconat Йозефа Б. (журналистам не удалось его найти).

Молодые люди с фермы оказались здоровы — это подтвердило обследование, проведенное после того, как их нашли. Кроме того, по данным властей, они неплохо читают и пишут; вероятно, им дали домашнее образование.

Почему они стали отшельниками?

RTV Drenthe сообщило, что жившие на ферме люди ждали конца света. Однако эту версию не подтвердили ни власти муниципалитета, к которому относится ферма, ни полиция.

Геррит-Ян в прошлом был мунитом — так называют последователей религиозного движения . Представители «Церкви объединения» подтвердили, что Геррит-Ян участвовал в деятельности общин в Нидерландах, Германии и Австрии. Идеи мунитов принял и его брат Дерк, а также племянник. Последний рассказал, что в 1980-х Геррит-Ян порвал связи не только с семьей, но и с «Церковью объединения». «У него в голове возникли сумасшедшие идеи», — заявил племянник. Представители мунитской общины в Нидерландах заявили, что у Геррит-Яна были проблемы с психикой, и предположили, что он создал свой культ.

Йозеф Б., по словам источников RTV Drenthe, тоже принадлежал к мунитам (общины в Австрии и Нидерландах заявили, что не знают о нем). Сообщается, что он познакомился с Геррит-Яном на религиозных собраниях. Источники издания Algemeen Dagblad говорят, что Йозеф считает себя «мессией» — как когда-то основатель «Церкви объединения» Мун Сон Мён. В свою очередь Геррит-Ян — ревностный верующий, пишет Algemeen Dagblad. Издание приводит отрывок из неназванной биографической книги про Мун Сон Мёна, где говорится о «брате из Нидерландов по имени Геррит ван Д.», который в 1980-х рассказывал о получении «сигналов», связанных с основателем «Церкви объединения».

Опрошенные журналистами последователи «Церкви объединения» подчеркнули, что их религиозное учение не предполагает изоляции от общества и ожидания конца света. Они также заявили, что муниты не практикуют коллективное хождение по кругу (сообщается, что этот ритуал молодые люди с фермы повторяли каждые полчаса).

Ольга Корелина