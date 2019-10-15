Семья в Нидерландах девять лет ждала конца света в подвале. Их нашли, когда старший брат пришел в бар, заказал пиво и попросил о помощи

Wilbert Bijzitter / EPA / Scanpix / LETA

Полиция в Нидерландах обнаружила семью, которая по меньшей мере девять лет жила в подвале на изолированной ферме, ожидая конца света. 58-летнего мужчину, а также пятерых человек в возрасте от 18 до 25 лет нашли в доме, расположенном недалеко от деревни Рёйнерволд в провинции Дренте на северо-востоке страны.

О семье, живущей в подвале, стало известно после того, как один из обитателей дома, 25-летний мужчина, несколько раз пришел в бар в Рёйнерволде. В первый раз ему пришлось уйти, поскольку заведение закрылось, но 13 октября он вернулся, заказал пять кружек пива и попросил о помощи, рассказал сотрудник бара. По его словам, посетитель с длинными волосами и бородой был в старой одежде, он выглядел напуганным. Мужчина сообщил бармену, что у него есть братья и сестры, что он девять лет не был на улице и что он не хочет продолжать жить так, как сейчас. Затем на место приехала полиция, которая забрала посетителя.

Полицейские проверили ферму, укрытую среди деревьев. При осмотре они обнаружили за шкафом в гостиной секретную лестницу, ведущую в подвал. Именно там жили обитатели дома. По одной из версий, которую высказали журналисты, в подвале находился глава семейства, несколько лет назад перенесший инсульт, из-за чего он не поднимался с постели.

Полиция задержала 58-летнего мужчину, он отказался сотрудничать со следствием. До конца не ясно, является ли он отцом семейства. Глава деревни Рёйнерволд Роджер де Гроот сказал, что этот человек не был отцом остальных обитателей фермы.

Как долго семья жила в подвале и что стало с матерью детей, пока неизвестно. Предполагается, что женщина могла умереть несколько лет назад. Люди, находившиеся на ферме, не имели контактов с внешним миром и питались едой, выращенной на огороде. Кроме того, на ферме была коза.

NU.nl

Соседи думали, что в доме живет один человек. Один из соседей рассказал, что считал его австрийцем. Хозяин никого не подпускал к дому, наблюдая за округой в бинокль. Несколько раз соседи видели возле въезда на ферму машины полиции. Глава деревни сообщил, в свою очередь, что не знает, вызывали ли туда полицейских.

Александр Бакланов