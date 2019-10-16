Семью из семи человек девять лет держали взаперти на ферме в Нидерландах Мир узнал об этом сутки назад, и с тех пор все стало еще непонятнее

Полиция возле фермы в провинции Дренте в Нидерландах, 16 октября 2019 года Vincent Jannink / ANP / AFP / Scanpix / LETA

В Нидерландах в провинции Дренте недалеко от деревни Рёйнерволд в течение девяти лет в изолированном помещении на ферме жила семья из семи человек. 14 октября полицейские освободили их и задержали 58-летнего мужчину, которого государственная прокуратура Нидерландов подозревает в причастности к незаконному лишению свободы и причинении вреда здоровью. 17 октября он предстанет перед судом, который решит, оставлять ли его под стражей.

Подозреваемого, по данным журналистов, зовут Йозеф Б. (фамилия не раскрывается). Он был арендатором земли, на которой находится ферма. Йозеф Б. родился в Австрии, работал в Рёйнерволде разнорабочим и, в частности, делал мебель. По словам соседей, Йозеф Б. ежедневно приходил на ферму, они думали, что австриец живет там один (соседи видели, как он привозит туда еду и туалетную бумагу). Об этом же сообщила и владелица фермы, которая отметила, что Йозеф Б. всегда вовремя вносил арендную плату. По ее словам, она не замечала, что на ферме живут другие люди.

Всего на ферме помимо Йозефа жили семь человек: мужчина и шестеро его взрослых детей. Старший сын, которому 25 лет, 13 октября выбрался из дома в местный бар, где заказал пиво и попросил о помощи. Он рассказал, что семья жила на ферме девять лет и «ждала конца света». Сотрудник бара вызвал полицию. 14 октября полицейские проверили дом и обнаружили взрослого мужчину, пятерых его детей, а также Йозефа Б.

Семью держали в запертом помещении, но не в подвале, как об этом ранее сообщали СМИ. Полицейским не удалось поговорить со старшим из детей (который ходил в бар) — его в доме не было. Как отмечают журналисты, где он находится сейчас, неизвестно.

В полиции сообщили, что ни один из семи человек, живших на ферме, не был зарегистрирован в муниципальном реестре населения. Жильцы дома сообщили, что они члены одной семьи — и живут на ферме с 2010 года. При этом в полиции не знают, действительно ли они являются родственниками. В каких отношениях они находятся с Йозефом Б., до конца не известно. Первоначально в полиции также говорили, что не знают, находились ли люди на ферме добровольно.

Человек, сообщивший миру о заточении своей семьи, выходил в интернет

Старшего из детей, живших на ферме, возможно, зовут Ян Зон ван Дорстен. Это имя он использовал в социальных сетях. Девять лет назад он зарегистрировался в фейсбуке, после чего перестал появляться в сети. В июне 2019 года ван Дорстен начал публиковать в фейсбуке ссылки на мероприятия, которые проводят экоактивисты. Кроме того, он завел себе инстаграм и твиттер. Первые сообщения в твиттере появились в мае. В инстаграме ван Дорстен в основном размещал свои фотографии. По информации журналистов, он мог публиковать посты, находясь на ферме.

Один из жителей Рёйнерволда Джеффри Шепер рассказал, что 25-летний мужчина — старший из детей, живших на ферме, — несколько раз общался с ним в местном баре. В первый раз Шепер заметил его у бара в начале октября, когда на улице шел дождь. Посетители пригласили молодого человека в старой одежде зайти внутрь и предложили ему пиво. Тот сообщил, что не может вернуться домой из-за сложной семейной ситуации. Появившись в баре 13 октября, он сказал, что ему нужна работа и новая одежда (именно тогда он и рассказал про заточение его семьи «в ожидании конца света»).

Ян Зон ван Дорстен, по данным журналистов, родился в январе 1994 года в городе Хасселт в провинции Оверэйссел на востоке Нидерландов. Как рассказала одна из жительниц Хасселта, Йозеф Б. жил в соседнем доме (в полиции это не подтвердили). В мае 2005-го родные ван Дорстена переехали в соседний город Звартслёйс. Сейчас там проводят обыски по двум адресам, в том числе в бывшем магазине игрушек, которым владела семья. С января 2008 года семья жила в городе Меппел в Дренте, а с августа 2010-го — на ферме в Рёйнерволде. Все эти места находятся недалеко друг от друга.

На странице ван Дорстена в LinkedIn журналисты нашли запись, где сообщалось, что его мать умерла в 2004 году. Он не ходил в школу и получал домашнее образование. В соцсетях ван Дорстен называл себя любителем природы и, в частности, призывал «восстановить Землю». Также он говорил о своей работе, упоминал, что имеет опыт в маркетинге и веб-разработке. С июня 2019-го он работал над сайтом компании Creconat, которая принадлежит Йозефу Б., однако сайт так и не запустили. Также ван Дорстен управлял страницей еще одной компании Йозефа Б. в фейсбуке. Кроме того, он писал, что открыл интернет-магазин по продаже древесины.

Что мы писали об этом ранее Семья в Нидерландах девять лет ждала конца света в подвале. Их нашли, когда старший брат пришел в бар, заказал пиво и попросил о помощи

Александр Бакланов