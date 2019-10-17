Производители и продавцы лекарств решили выплатить 50 миллиардов долларов за опиоидный кризис в США. Больше американцам заплатили только табачные компании

Акция протеста перед штаб-квартирой Purdue Pharma в пригороде Нью-Йорка — на тюбики от лекарств нанесены имена жертв опиоидного кризиса в США. Сентябрь 2019 года Erik McGregor / ZUMA / Scanpix / LETA

Пять крупнейших американских производителей и дистрибьюторов лекарств решили урегулировать около 2600 исков от властей, больниц и общественных организаций с требованием компенсации за опиоидный кризис в США. Три крупнейших дистрибьютора лекарств в США — компании McKesson, AmerisourceBergen и Cardinal Health — предложили выплатить 18 миллиардов долларов в течение 18 лет, а производитель препаратов Johnson & Johnson — четыре миллиарда долларов, сообщили Reuters два осведомленных источника. Еще одна компания-производитель Teva предложила возместить ущерб своими лекарствами на 15 миллиардов и предоставить услуги по их распределению стоимостью в миллиарды долларов — так что общий объем компенсации от Teva будет эквивалентен 28 миллиардам.

Переговоры с фармкомпаниями ведутся под руководством генеральных прокуроров штатов Техас, Теннесси, Северная Каролина и Пенсильвания. The New York Times пишет, что стороны уже достигли рамочного соглашения о параметрах сделки. Юристы, представляющие иски от региональных властей, заявили, что ожидают подробного текста соглашения, чтобы «продвинуться вперед» в его достижении.

Фармкомпании должны были стать ответчиками на крупнейшем судебном процессе, который планируется начать 21 октября в федеральном суде в городе Кливленд, штат Огайо. Это будет так называемый по всем искам к фарминдустрии. Он может стать самым сложным коллективным разбирательством в истории США, отмечает Time.

В случае заключения сделки она станет первым шагом к достижению масштабного урегулирования по искам, связанных с опиоидным кризисом, отмечает The Wall Street Journal. Издание констатирует, что урегулирование может пройти по той же модели, по какой в 1990-х годах в США прошли судебные процессы против табачной индустрии. «Итогом этих исков в 1998 году стало соглашение на сумму 206 миллиардов долларов», — напоминает издание. Это урегулирование остается крупнейшим по размеру в истории США. 50-миллиардное соглашение с фармкомпаниями, если оно будет заключено, станет вторым по стоимости.

Издание напоминает, что месяцем раньше производитель наркотического препарата оксиконтин Purdue Pharma подал заявление о банкротстве, пытаясь достичь мирового соглашения на сумму до 12 миллиардов долларов по аналогичным искам. Семья Саклер — владельцы Purdue Pharma — должна выплатить пострадавшим около трех миллиардов долларов. Однако не все истцы согласны пойти на мировую на этих условиях. Еще месяцем раньше, в августе, суд штата Оклахома обязал Johnson & Johnson заплатить 572 миллиона долларов по иску от прокурора штата с требованием о компенсации за опиоидный кризис.

Распространение опиоидной зависимости в США связывают с рецептурными обезболивающими, такими как оксиконтин и викодин. С начала 1990-х годов в США пациентам с хроническими болями постоянно прописывали эти сильные обезболивающие с опиоидами.

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Фармакологические компании преуменьшали опасность лекарств и утверждали, что зависимость у пациентов встречается крайне редко. Как утверждали производители препарата, действие оксиконтина длится 12 часов, в действительности препарат действовал меньше, поэтому пациентам повышали его дозу, но сохраняли 12-часовой интервал. В итоге люди ощущали синдром отмены, а врачи понимали, что их пациенты стали наркоманами — и отменяли препарат. После чего люди переходили на героин или синтетический опиоид фентанил. По данным американских властей, в 1999-2017 годах из-за опиоидной зависимости в стране умерли почти 400 тысяч человек. В 2017 году президент США Дональд Трамп объявил опиоидный кризис чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения и создал комиссию по борьбе с ним.

Отчет о результатах этого решения на сайте президентской администрации пока выглядит скромно: «В период между инаугурацией президента Трампа и октябрем 2018 года количество рецептов на опиоиды в больших дозах сократилось на 16%».

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Петр Лохов