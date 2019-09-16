Фармацевтическая компания Purdue Pharma начала процедуру банкротства. К ней подали тысячи исков из-за опиоидного кризиса в США

Фармацевтическая компания Purdue Pharma, которую считают одним из виновников в США, подала в суд документы о банкротстве. Об этом сообщает Associated Press.

Процедура банкротства была одним из условий досудебного соглашения по искам о политике продаж опиоидных анальгетиков Purdue Pharma. Компанию обвиняли в том, что она преувеличивала эффективность лекарств и преуменьшала риск зависимости от них.

Против Purdue Pharma было подано около 2600 исков. Большинство из них удалось урегулировать в рамках досудебного соглашения. По его условиям, семья Саклер — владельцы Purdue Pharma — должна выплатить пострадавшим от опиодиного кризиса около трех миллиардов долларов.

Также Саклеры лишатся контроля над Purdue Pharma. Компания будет реструктурирована, после чего продолжит выпускать лекарства, а деньги от их продажи будут поступать пострадавшим от опиоидного кризиса. По данным Purdue Pharma, общая сумма выплат по досудебному соглашению составит около 10 милиардов долларов.

Purdue Pharma — производитель оксиконтина, одного из самых известных из США опиоидных анальгетиков. Оксиконтин начали выпускать в 1996 году, впоследствии оказалось, что он вызывает сильную зависимость.

Кроме Purdue Pharma, иски в связи с политикой продаж опиоидных анальгетиков, были поданы к другим крупным фармацевтическим компаниям. Одной из них, Johnson & Johnson, суд в августе назначил штраф в 572 миллиона долларов.