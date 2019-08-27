Суд признал вину Johnson & Johnson в американском опиоидном кризисе и оштрафовал на 572 миллиона долларов. Но акции компании все равно выросли

Пузырки от анальгетика оксиконтина возле штаб-квартиры его производителя Purdue Pharma. Акция против опиоидного кризиса в Коннектикуте, 17 августа 2018 года Jessica Hill / AP / Scanpix / LETA

Суд штата Оклахома обязал корпорацию Johnson & Johnson заплатить 572 миллиона долларов по делу об опиоидном кризисе в США. Так в стране называют эпидемию зависимости от опиоидных анальгетиков и смертей от передозировки этих лекарств. По данным американских властей, в 1999-2017 годах из-за опиоидной зависимости умерли почти 400 тысяч американцев. В 2017-м президент США Дональд Трамп объявил опиоидный кризис чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения и создал комиссию по борьбе с ним.

В том же году генеральный прокурор штата Оклахома Майк Хантер подал иск против производителей опиодных анальгетиков Teva Pharmaceuticals, Purdue Pharma и Janssen. Последняя — «дочка» корпорации Johnson & Johnson. Хантер утверждал, что эти компании преувеличивали эффективность своих лекарств и преуменьшали риск зависимости от них. В иске говорилось, что от опиоидной эпидемии в Оклахоме погибли не менее четырех с половиной тысяч человек. Власти штата оценили стоимость 30-летней программы борьбы с кризисом в 17 миллиардов долларов. Именно такую сумму Хантер требовал взыскать с фармацевтических компаний.

в марте 2019 года заключила досудебное соглашение с властями Оклахомы, обязавшись заплатить им 270 миллионов долларов. В мае на мировую пошла и Teva Pharmaceuticals, заключив сделку на 85 миллионов долларов. Johnson & Johnson решила идти в суд и стала единственным ответчиком по иску на 17 миллиардов долларов. Процесс начался 28 мая и длился почти три месяца.

В итоге суд уменьшил размер компенсации почти в 30 раз — до 572 миллионов долларов. Как пишет CNBC, инвесторы ожидали, что Johnson & Johnson могут обязать заплатить до пяти миллиардов долларов, поэтому после решения суда акции компании выросли более чем на 5%. При этом сама Johnson & Johnson с вердиктом не согласилась и пообещала его обжаловать. Исполнительный вице-президент Johnson & Johnson Майкл Улльман заявил, что испытывает глубокое сочувствие к пострадавшим от опиоидного кризиса в Оклахоме, но отметил, что на лекарства Janssen пришлось меньше 1% отпускаемых по рецепту опиоидов в штате.

Процесс против Johnson & Johnson в Оклахоме — первое в США судебное разбирательство о роли производителей обезболивающих в возникновении опиоидного кризиса. Всего местные власти в разных штатах США подали против фармацевтических компаний около двух с половиной тысяч исков. Ожидается, что их рассмотрение начнется в октябре 2019 года. Американские СМИ отмечают, что итоги процесса в Оклахоме — это судебный прецедент, который повысит шансы других пострадавших от опиоидного кризиса добиться компенсации.

Для Johnson & Johnson это не самый крупный судебный процесс. С 2013 года в американские суды массово поступают иски из-за ее детской присыпки. Истцы утверждают, что тальк — основной компонент присыпки — содержал примеси опасного для здоровья асбеста и вызвал у них онкологические заболевания. В июле 2018 года суд присяжных в Миссури обязал Johnson & Johnson заплатить 4,7 миллиарда долларов по коллективному иску от 22 женщин, заявивших, что присыпка вызвала у них рак яичников (в декабре окружной судья оставил это решение в силе, компания пообещала обжаловать его). Всего из-за присыпки к Johnson & Johnson подали около 14 тысяч исков; большинство из них еще не рассмотрены.

Ольга Корелина