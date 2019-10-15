Матч между Болгарией и Англией прервали из-за расистских выкриков болгарских болельщиков. Их сборной грозят санкции УЕФА

Игроки сборной Англии во время приостановки матча с Болгарией. 14 октября 2019 года Anton Uzunov / Reuters / Scanpix / LETA

Футбольный матч сборных Англии и Болгарии на отборочном матче Евро-2020 закончился серьезным скандалом. В ходе матча болгарские болельщики делали расистские приветствия и дразнили темнокожих игроков английской сборной. После игры в заочную полемику вступили представители самих команд. Теперь у футбольного союза Болгарии большие проблемы.

Вечером 14 октября в болгарской Софии на стадионе «Васил Левски» прошел матч сборных Англии и Болгарии в рамках отбора на чемпионат Европы по футболу 2020 года. Встреча закончилась со счетом 6:0 в пользу англичан.

В первом тайме, после второго гола в ворота болгарской сборной, игру пришлось дважды прерывать из-за поведения болгарских болельщиков. Фанаты делали нацистские приветствия, свистели и издавали пародирующие обезьян звуки в адрес темнокожих игроков сборной Англии — Рахима Стерлинга и Тайрона Мингса (последний впервые выступал за сборную). Тренер англичан Гарет Саутгейт и сами футболисты пожаловались на это судье Ивану Бебеку.

В перерыве капитан болгар и игрок «Ростова» Ивелин Попов попросил болельщиков прекратить недостойное поведение. Трибуны покинули фанаты в масках и черных толстовках с надписями «ультрас» и «хулиганы из Софии». Во втором тайме матч прошел без серьезных инцидентов.

«Играть пришлось в непростой обстановке, такого не должно происходить в 2019 году», — отметил после матча английский нападающий Маркус Рэшфорд. Он также оценил поступок Попова, заметив, что для этого «нужна смелость».

Футбольная ассоциация Англии назвала поведение болгарских болельщиков «неприемлемым». «К сожалению, это не первый раз, когда наши игроки подвергаются оскорблениям. Подобному поведению нет места в обществе, не говоря уже и о футболе. Мы будем просить УЕФА провести расследование в срочном порядке», — заявила ассоциация.

Тренер болгарской сборной Красимир Балаков в свою очередь обвинил в неуважительном поведении английских фанатов. Он утверждает, что те свистели и шумели во время исполнения болгарского гимна. «Лично я не слышал расистских скандирований [в адрес англичан]. Видел, что судья остановил игру. Если это окажется правдой, нам придется извиниться», — описал свое видение ситуации Балаков.

Английский полузащитник Рахим Стерлинг, забивший Болгарии два мяча и ставший по итогу матча лучшим игроком, усомнился в этом, а позже добавил: «Сочувствую Болгарии, что ее представляли на стадионе такие идиоты».

Теперь сборную Болгарии могут ждать санкции со стороны УЕФА — команду могут лишить набранных очков и исключить из отборочного турнира (сейчас Болгария с тремя очками занимает последнее место в группе A). Это уже не первый случай расистского поведения болгарских болельщиков: в июне похожие инциденты случались во время матчей Болгарии с Косово и Чехией. Из-за этого УЕФА лишила ее пяти тысяч мест на домашнем стадионе «Васил Левски» в матче с Англией.

Минспорта Болгарии потребовало отставки президента Болгарского футбольного союза Борислава Михайлова, передает ТАСС. А премьер-министр страны Бойко Борисов объявил о разрыве отношений с футбольным союзом, в том числе финансовых. «Мы настаиваем на отставке [Михайлова] не только из-за событий вчерашнего дня, а из-за состояния болгарского футбола в целом. Государство больше не может снисходительно относиться к подобному поведению», — сказал министр спорта Красен Кралев.