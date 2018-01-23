РФС оштрафовал главу пресс-службы «Спартака» за твит, в котором темнокожих футболистов назвали «шоколадками»

Интерфакс
14:37, 23 января 2018

Комитет по этике РФС оштрафовал на 20 тысяч рублей главу пресс-службы московского «Спартака» Леонида Трахтенберга за запись в официальном твиттере клуба, где темнокожие игроки названы «шоколадками».

Написавшему твит футболисту Георгию Джикии «вынесено замечание».

«Трахтенбергу вынесено 20 тыс. рублей штрафа, а Джикии вынесено замечание», — сообщили «Интерфаксу» в комитете по этике РФС во вторник.

Интерфакс
Георгия Джикия вел клубный твиттер «Спартака» 13 января, когда команда была на сборах в Дубае. Он опубликовал твит про темнокожих одноклубников со словами «шоколадки тают на солнце». То же он сказал в прикрепленном видео.
В России твиту не придали большого значения, но западные СМИ и организации по борьбе с неравенством в футболе сочли его расистским и раскритиковали «Спартак» — в том числе из-за того, что клуб недавно наказывали за расизм болельщиков. В итоге твит был удален, и «Спартак» принес извинения.
Леонид Трахтенберг — советский и российский спортивный журналист. 20 января ему исполнилось 70 лет.

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