РФС оштрафовал главу пресс-службы «Спартака» за твит, в котором темнокожих футболистов назвали «шоколадками»

Комитет по этике РФС оштрафовал на 20 тысяч рублей главу пресс-службы московского «Спартака» Леонида Трахтенберга за запись в официальном твиттере клуба, где темнокожие игроки названы «шоколадками».

Георгия Джикия вел клубный твиттер «Спартака» 13 января, когда команда была на сборах в Дубае. Он опубликовал твит про темнокожих одноклубников со словами «шоколадки тают на солнце». То же он сказал в прикрепленном видео.

В России твиту не придали большого значения, но западные СМИ и организации по борьбе с неравенством в футболе сочли его расистским и раскритиковали «Спартак» — в том числе из-за того, что клуб недавно наказывали за расизм болельщиков. В итоге твит был удален, и «Спартак» принес извинения.