В Италии продолжается скандал из-за антисемитской выходки фанатов римского футбольного клуба «Лацио», наклеивших на трибуне болельщиков «Ромы» стикеры с Анной Франк — еврейской девушкой, погибшей в нацистском концлагере в 1945 году. «Лацио» и его президенту Клаудио Лотито грозят санкциями, а на итальянских стадионах зачитывают фрагменты «Дневника Анны Франк».

Изображения Анны Франк в футболке «Ромы» появились на Олимпийском стадионе в Риме во время матча между «Лацио» и «Кальяри». Фанаты «Лацио» наклеили их на южной трибуне, где обычно сидят фанаты «Ромы» — так они хотели, очевидно, оскорбить своих главных противников. На собственную северную трибуну они попасть не могли, поскольку ее временно закрыли из-за расистских выкриков болельщиков на матче «Лацио» с «Сассуоло» 1 октября. Помимо изображений Анны Франк, фанаты «Лацио» наклеили на стекло стикеры «болельщик „Ромы“ — еврей» и «болельщик „Ромы“ — гей».

Болельщики «Лацио» нередко устраивают расистские и антисемитские акции и не впервые используют образ Анны Франк — такие же наклейки с ней в футболке «Ромы» появлялись, к примеру, в 2013 году.

Полиция установила личности 20 фанатов, которые могут быть причастны к случившемуся. 13 из них обвинили в расовой дискриминации и размещении оскорбительных и разжигающих ненависть материалов. Им будет запрещено ходить на спортивные мероприятия в течение нескольких лет.

24 октября президент «Лацио» Клаудио Лотито принес к римской синагоге венок, но на следующий день венок нашли в Тибре. Лотито вместе с игроками пришел в синагогу, чтобы извиниться, и заявил, что клуб будет ежегодно отправлять 200 молодых фанатов на экскурсию в Освенцим.

Сайт Il Messagero опубликовал записанное накануне аудио, на котором Лотито, предположительно, обсуждает по телефону поход в синагогу и говорит: «Раввин в Нью-Йорке… Его заместитель там будет? Они ни черта не значат… Разыграем эту сценку». Лотито утверждает, что слов про сценку не произносил.

Когда принесенный главой клуба венок нашли в реке, в еврейском сообществе заявили, что это был «спонтанный жест молодых людей, оскорбленных словами Лотито».

В Италии началась кампания «Мы все — Анна Франк». 24 октября главный редактор газеты La Repubblica Марио Калабрези написал колонку под таким названием. Он назвал нелепой мысль о том, что изображением Анны Франк можно кого-то оскорбить. «Анна Франк — все мы, у нее должны быть майки всех клубов, она должна стать частью нашей жизни», — написал Калабрези.

У стадиона в Болонье, где «Лацио» играл 25 октября свой следующий матч, раздавали изображения Анны Франк в футболке «Болоньи» с подписью «Мы все — Анна Франк». Некоторые другие команды также начали распространять ее изображения в клубной форме.

Siamo tutti Anna Frank! pic.twitter.com/U9ANiruK2b — Duško Mijatović (@DukoMijatovi) October 26, 2017

Un minuto di riflessione su tutti i campi disposto dalla FIGC sulla memoria della Shoah. pic.twitter.com/vZtCaCFM47 — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) October 24, 2017

Игроки «Лацио» вышли на предматчевую тренировку в футболках с портретом Анны Франк, а на итальянских стадионах 25 октября перед матчами зачитали фрагменты ее дневника. Фанатов «Лацио» посадили в Болонье на трибуну памяти Арпада Вайса — работавшего в Италии венгерского тренера еврейского происхождения, который в 1944 году погиб в Освенциме. Прежде чем зайти на стадион, группа римских фанатов спела свой гимн «Me ne frego» («Мне плевать»), который итальянские СМИ называют фашистским.

La Curva Sud de espaldas como protesta mientras se leía un capítulo del Diario de Anna Frank en el Juventus Stadium pic.twitter.com/NK2rHuxWCg — La Voz del Calcio (@lavozdelcalcio) October 25, 2017

Президенту «Лацио» грозит дисквалификация. В Федерации футбола Италии заявили, что клуб нарушил несколько пунктов спортивного кодекса, в том числе касающиеся дискриминации. В частности, как пишет Ansa, на Клаудио Лотито возлагают ответственность за то, что фанатов «Лацио» вообще пустили на трибуну «Ромы» на матче с «Кальяри».