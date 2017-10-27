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Фанаты «Лацио» устроили антисемитскую акцию. В ответ началась кампания «Мы все — Анна Франк»

Meduza
16:31, 27 октября 2017
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Игроки «Лацио» в футболках с фотографией Анны Франк перед матчем с «Болоньей» 25 октября 2017 года

Massimo Paolone / LaPresse / Scanpix / LETA

В Италии продолжается скандал из-за антисемитской выходки фанатов римского футбольного клуба «Лацио», наклеивших на трибуне болельщиков «Ромы» стикеры с Анной Франк — еврейской девушкой, погибшей в нацистском концлагере в 1945 году. «Лацио» и его президенту Клаудио Лотито грозят санкциями, а на итальянских стадионах зачитывают фрагменты «Дневника Анны Франк».

Изображения Анны Франк в футболке «Ромы» появились на Олимпийском стадионе в Риме во время матча между «Лацио» и «Кальяри». Фанаты «Лацио» наклеили их на южной трибуне, где обычно сидят фанаты «Ромы» — так они хотели, очевидно, оскорбить своих главных противников. На собственную северную трибуну они попасть не могли, поскольку ее временно закрыли из-за расистских выкриков болельщиков на матче «Лацио» с «Сассуоло» 1 октября. Помимо изображений Анны Франк, фанаты «Лацио» наклеили на стекло стикеры «болельщик „Ромы“ — еврей» и «болельщик „Ромы“ — гей».

Болельщики «Лацио» нередко устраивают расистские и антисемитские акции и не впервые используют образ Анны Франк — такие же наклейки с ней в футболке «Ромы» появлялись, к примеру, в 2013 году.

Полиция установила личности 20 фанатов, которые могут быть причастны к случившемуся. 13 из них обвинили в расовой дискриминации и размещении оскорбительных и разжигающих ненависть материалов. Им будет запрещено ходить на спортивные мероприятия в течение нескольких лет.

24 октября президент «Лацио» Клаудио Лотито принес к римской синагоге венок, но на следующий день венок нашли в Тибре. Лотито вместе с игроками пришел в синагогу, чтобы извиниться, и заявил, что клуб будет ежегодно отправлять 200 молодых фанатов на экскурсию в Освенцим.

Сайт Il Messagero опубликовал записанное накануне аудио, на котором Лотито, предположительно, обсуждает по телефону поход в синагогу и говорит: «Раввин в Нью-Йорке… Его заместитель там будет? Они ни черта не значат… Разыграем эту сценку». Лотито утверждает, что слов про сценку не произносил.

Когда принесенный главой клуба венок нашли в реке, в еврейском сообществе заявили, что это был «спонтанный жест молодых людей, оскорбленных словами Лотито».

В Италии началась кампания «Мы все — Анна Франк». 24 октября главный редактор газеты La Repubblica Марио Калабрези написал колонку под таким названием. Он назвал нелепой мысль о том, что изображением Анны Франк можно кого-то оскорбить. «Анна Франк — все мы, у нее должны быть майки всех клубов, она должна стать частью нашей жизни», — написал Калабрези.

У стадиона в Болонье, где «Лацио» играл 25 октября свой следующий матч, раздавали изображения Анны Франк в футболке «Болоньи» с подписью «Мы все — Анна Франк». Некоторые другие команды также начали распространять ее изображения в клубной форме.

Игроки «Лацио» вышли на предматчевую тренировку в футболках с портретом Анны Франк, а на итальянских стадионах 25 октября перед матчами зачитали фрагменты ее дневника. Фанатов «Лацио» посадили в Болонье на трибуну памяти Арпада Вайса — работавшего в Италии венгерского тренера еврейского происхождения, который в 1944 году погиб в Освенциме. Прежде чем зайти на стадион, группа римских фанатов спела свой гимн «Me ne frego» («Мне плевать»), который итальянские СМИ называют фашистским.

Президенту «Лацио» грозит дисквалификация. В Федерации футбола Италии заявили, что клуб нарушил несколько пунктов спортивного кодекса, в том числе касающиеся дискриминации. В частности, как пишет Ansa, на Клаудио Лотито возлагают ответственность за то, что фанатов «Лацио» вообще пустили на трибуну «Ромы» на матче с «Кальяри».

Виктор Давыдов

Виктор Давыдов

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