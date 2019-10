В США арестовали помощников адвоката Трампа. Их связывают с делом об импичменте и россиянином, который хотел выращивать марихуану в Неваде

Игорь Фруман и Лев Парнас в суде Dana Verkouteren / AP / Scanpix / LETA

В Вашингтоне 10 октября арестовали двух бизнесменов из окружения Рудольфа Джулиани, личного адвоката и помощника Дональда Трампа. Их имена — Игорь Фруман и Лев Парнас, они граждане США. По одной версии, у Парнаса украинское происхождение, по другой — российское. Фруман — выходец из Белоруссии. Обоих задержали в аэропорту при попытке покинуть страну.

Обвинение связывает помощников адвоката Трампа с историей, из-за которой президенту грозит импичмент

В обвинительном заключении (его текст опубликовал The Wall Street Journal) говорится, что Фруман и Парнас фальсифицировали финансовые данные, а также данные о политических пожертвованиях, предоставляемые федеральной избирательной комиссии США. Обвинения касаются пожертвования в размере 325 тысяч долларов предвыборному фонду республиканцев.

Как отмечают WSJ, The New York Times и The Washington Post, арестованных связывают с историей, из-за которой президенту США грозит импичмент. Фруман и Парнас якобы помогали Джулиани заставить Украину провести расследование в отношении вероятного соперника Трампа на выборах президента США в 2020 году, демократа Джо Байдена — и его сына Хантера Байдена. Демократы запустили процедуру импичмента после того, как попытка Трампа еще раз надавить на президента Украины Владимира Зеленского по этому вопросу в телефонном разговоре стала достоянием общественности.

Как следует из обвинений, Парнас и Фруман, в частности, пожертвовали деньги сверх разрешенного лимита (и обещали собрать еще) для избирательной кампании неназванного американского конгрессмена, который участвовал в кампании по смещению посла США на Украине Мари Йованович. Она, как считают соратники Трампа, противилась расследованию в отношению Байденов. Отставку посла Трамп также обсуждал с Зеленским в телефонном разговоре (сам украинский президент уже заявил, что никогда не встречался с Фруманом и Парнасом).

Обвиняемые пытались организовать бизнес по продаже марихуаны в Неваде на российские деньги. Чтобы обойти ограничения, они давали деньги местным политикам

По другому эпизоду сообщниками Фрумана и Парнаса названы выходец из Украины бизнесмен Андрей Кукушкин, американец Дэвид Коррейа и неназванный российский бизнесмен.

Они пытались организовать бизнес по выращиванию марихуаны с помощью прокурора и кандидата в губернаторы Невады Адама Лаксальта и Уэсли Дункана, который баллотировался на пост прокурора того же штата в 2018 году (выборы оба проиграли, в обвинении они фигурируют под именами «Кандидат 1» и «Кандидат 2»).

Деньги на этот бизнес должен был дать неизвестный россиянин, а созданная компания «должна была получить доступ к лицензиям на розничную продажу марихуаны в определенных штатах, включая Неваду». Затея забуксовала — предприниматели пропустили срок подачи заявок на получение лицензии.

В октябре 2018 года бизнесмены собрались, чтобы обсудить проблему, и один из них заметил, что они «опоздали принять участие в этой игре на два месяца — если не изменить ее правила». Он же добавил, что теперь им нужен высокопоставленный чиновник в Неваде, такой как «Кандидат 1», чтобы «осуществить все». Спустя месяц оба кандидата получили от Фрумана и Парнаса по 10 тысяч долларов пожертвований на избирательную кампанию.

Оба невадских политика отвергают все подозрения. Дункан сказал, что вернул пожертвование, как только узнал об обвинениях в адрес Фрумана и Парнаса. Лаксальт заявил, что деньги получал участник его выборной кампании в Лас-Вегасе, и сам он никогда не слышал об обвиняемых.

Петр Лохов