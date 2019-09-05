В Свердловской области предотвратили массовое убийство в школе и техникуме. СК, ФСБ и полиция два дня не комментируют это дело

3 сентября уральские СМИ сообщили о предотвращении массового убийства в городе Кушва Свердловской области. По данным нижнетагильского издания «Между строк», двое 16-летних подростков планировали убить одноклассников в городской школе № 1 и Баранчинском электромеханическом техникуме (поселок Баранчинский расположен рядом с Кушвой). С июня 2019 года подростки изучали в интернете историю », искали огнестрельное оружие и взрывчатку.

Эту информацию подтвердил Znak.com, который процитировал свой источник в силовых структурах: «Они активно искали взрывчатку, и намерения у них были очень серьезные. Собирались всех закрыть, расстрелять и взорвать. Но силовики вовремя среагировали».

О планах подростков устроить стрельбу ФСБ и полиция якобы узнали из их интернет-переписки. Источник ТАСС утверждает, что в ней подростки обсуждали план захвата школы: «Нападение было предотвращено, так как была вскрыта переписка в социальных сетях».

«Комсомольская правда» сообщила, что нападение было намечено на 10 сентября (по данным ТАСС — еще на 1 сентября), а своими планами один из подростков заранее поделился с девушкой. Газета привела скриншоты их переписки. По ее данным, оба подростка были из благополучных семей, Znak.com утверждает обратное. Дело в отношении подростков возбудили по статье «приготовление к убийству двух и более лиц».

Как пишет Baza со ссылкой на друга одного из задержанных, около года назад одного из подростков избили, и он якобы хотел отомстить своим обидчикам. Издание также утверждает, что у подозреваемых уже были пистолет, бронежилеты и гладкоствольное ружье. Об этом же пишет издание «Аргументы и факты», которое поговорило с одним из учащихся Баранчинского электромеханического техникума. «Его около года назад избили, вроде наши. Ну он и решил отомстить», — приводит газета слова студента техникума.

Ни управление Следственного комитета по Свердловской области, ни региональное управление ФСБ, ни полиция задержание подростков не прокомментировали.

Только 5 сентября министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов подтвердил в своем фейсбуке информацию о произошедшем. Министр написал, что «сотрудники УФСБ по Свердловской области и оперативники Управления по борьбе с экстремизмом ГУ МВД РФ по Свердловской области выявили подготовку со стороны двух 16-летних подростков массового убийства в городе Кушва». Пост процитировали несколько изданий и ТАСС, однако позже Биктуганов отредактировал сообщение: теперь в нем говорится только о профилактике подростковой преступности.

Других официальных подтверждений не было. В школе № 1 агентству «Интерфакс-Урал» сообщили лишь, что в связи с произошедшим «ведется, как вы говорите, следствие». В следственном отделе СК по Кушве, в городском суде и в школе отказались отвечать на вопросы «Медузы».

Олег Зурман