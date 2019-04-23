«Он покупал на рынке, его постоянно унижали». Бастрыкин назвал причину массового убийства в колледже в Керчи

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что студент Владислав Росляков устроил из-за «унижения на основе разного имущественного положения». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой видео выступления Бастрыкина.

«Оказывается, сейчас важно ходить именно в американских джинсах, а не в подделках. Он покупал где-то на рынке, его постоянно унижали на этой основе. И вот результат», — сказал Бастрыкин, выступая с лекцией во Всероссийском государственном университете юстиции.

Глава СКР отметил, что перед убийством Владислав Росляков смотрел в интернете, «как в американской действительности это произошло».