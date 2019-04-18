В Колорадо закрыли 19 школ из-за девушки, прилетевшей из Флориды. ФБР опасалось, что она устроит стрельбу в годовщину убийств в «Колумбайн»

Полицейская машина у школы «Колумбайн», 17 апреля 2019 года Chet Strange / AFP / Scanpix / LETA

За несколько дней до годовщины стрельбы в школе «Колумбайн» в штате Колорадо были закрыты почти два десятка школ и повышены меры безопасности. Такое решение было принято после того, как ФБР узнало о 18-летней жительнице Флориды, которая приехала в Колорадо и купила ружье. Позже девушку обнаружили мертвой.

Двадцать лет назад, 20 апреля 1999 года, в школе «Колумбайн» в пригороде Денвера двое учеников — Эрик Харрис и Дилан Клиболд — убили 13 человек и ранили еще 23, после чего покончили с собой. Убийство до сих пор остается одним из наиболее резонансных в США; в интернете регулярно появляются сообщества «колумбайнеров» — они оправдывают действия убийц и называют себя их подражателями.

Во вторник, 16 апреля, ФБР объявило, что разыскивает 18-летнюю Сол Пэис из Флориды, которая может быть одной из «колумбайнеров». Ведомство насторожил факт того, что она купила на свое имя авиабилеты из Майами в Денвер сразу на 15-е, 16-е и 17 апреля. Она прилетела в столицу Колорадо в первый из этих дней и сразу же купила помповое ружье и патроны — покупка была совершена легально в оружейном магазине в трех километрах от школы «Колумбайн».

Фото Сол Пэис, распространенное полицией штата Колорадо Jefferson County Sheriff s Office / AFP / Scanpix / LETA

Агенты ФБР также обнаружили сайт с дневником, вероятно, принадлежащим девушке. В нем были рисунки оружия и записи об одиночестве и путешествиях в другие миры. Каких-либо конкретных угроз в дневнике не было.

ФБР сочло, что Пэис может представлять опасность, и полиции были выданы ориентировки с приказом задержать ее для допроса и психиатрического обследования. Власти также приняли решение об отмене 17 апреля занятий в 19 учебных заведениях, расположенных в непосредственной близости от «Колумбайн».

Утром 17 апреля Пэис была обнаружена мертвой у подножья горы Эванс примерно в 100 километрах от Денвера — водитель, подвозивший девушку туда, дал властям координаты места, где ее высадил. Как установили следователи, в момент смерти Пэис была одна, рядом с ее телом нашли ружье.

Григорий Левченко