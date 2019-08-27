В Петербурге органы опеки требуют лишить родительских прав женщину с ВИЧ-инфекцией. Она отказалась от лечения и кормила ребенка грудью

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Московский районный суд Петербурга начал рассматривать иск о лишении родительских прав ВИЧ-инфицированной матери. Она отказывалась от антиретровирусной терапии и настаивала на кормлении новорожденного ребенка грудью, хотя грудное вскармливание — .

Ответчицей по иску стала петербурженка 1975 года рождения, пишет «Коммерсант» (издание не называет ее имя). Аппарат детского омбудсмена в Петербурге, куда женщина обратилась за помощью, сообщал, что о своем диагнозе она узнала за год до родов, когда планировала беременность. Петербурженка получила направление в СПИД-центр, но не пошла туда и не стала принимать лекарства. Забеременев, она встала на учет только на 33-й неделе. Женщина объясняла это тем, что боялась осуждения врачей в связи со своим диагнозом и не хотела нервничать, чтобы не навредить ребенку.

В мае 2019 года петербурженка родила мальчика. По информации аппарата обмудсмена, уже на второй день после родов ребенка у нее отобрали, так как она отказалась давать ему профилактическое лечение от ВИЧ и, как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на прокуратуру, начала кормить его грудью. Мальчик был отправлен в детскую городскую больницу. Полиция сочла, что мать поставила его в опасность заражения ВИЧ-инфекцией, и возбудила . Органы опеки подали иск о лишении женщины родительских прав.

Петербурженка объяснила свои действия недостатком знаний про ВИЧ-инфекцию. «Я не думала, что болею. Очень мало понимала про ВИЧ, слышала только, что он передается половым путем и в среде наркоманов. Это моя вина, что я не пошла в СПИД-центр, но это просто мое обывательское неведение. О том, что нужно принимать лекарства, что малыш может заразиться и грудное молоко опасно, я не представляла и никто мне этого не объяснял», — проводит ее слова аппарат обмудсмена.

Адвокат матери Ольга Кривонос рассказала «Коммерсанту», что органы опеки предоставили суду уведомление из роддома, в котором разъясняются медицинские риски и юридическая ответственность за отказ от профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку. Роженица подписала это уведомление, а на обратной стороне указала, что настаивает на грудном вскармливании. Позднее женщина говорила сотрудникам аппарата обмудсмена, что после родов «была в невменяемом состоянии и не осознавала своих действий».

Ее адвокат настаивает, что документ не может считаться доказательством в судебном процессе, поскольку носит формальный характер и не позволяет установить, консультировали ли пациентку об опасности ВИЧ-инфекции. По словам Кривонос, действия ее клиентки стали результатом заблуждения. После того, как у нее отобрали ребенка, женщина начала антиретровирусную терапию и обратилась за психологической помощью, рассказала адвокат.

«[Она] понимает и осознает, что терапия необходима пожизненно, что ребенок должен состоять на учете в СПИД-центре. При этом сейчас ребенок здоров, ВИЧ у него не выявлен», — заявила Кривонос. По ее словам, отец мальчика, с которым мать прожила больше трех лет, но не состояла в браке, обратился с иском в суд об установлении отцовства. Аппарат омбудсмена сообщал, что мужчина не проверялся на ВИЧ до рождения сына; позднее у него также обнаружили вирус.

Решение суда по иску о лишении матери родительских права ожидается 9 сентября. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова пообещала «Интерфаксу» разобраться в деле. «Надо внимательно посмотреть, что за ситуация. Если мама готова пересмотреть свой подход или это просто недоразумение, уверена, компетентные органы разберутся, ребенок должен быть с мамой. Самое главное, чтобы это не наносило угрозы жизни и здоровью», — сказала Кузнецова.

Пересказала Ольга Корелина