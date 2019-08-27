В Петербурге органы опеки требуют лишить родительских прав женщину с ВИЧ-инфекцией. Она отказалась от лечения и кормила ребенка грудью
Московский районный суд Петербурга начал рассматривать иск о лишении родительских прав ВИЧ-инфицированной матери. Она отказывалась от антиретровирусной терапии и настаивала на кормлении новорожденного ребенка грудью, хотя грудное вскармливание —один из способов передачи ВИЧ.
Ответчицей по иску стала петербурженка 1975 года рождения, пишет «Коммерсант» (издание не называет ее имя). Аппарат детского омбудсмена в Петербурге, куда женщина обратилась за помощью, сообщал, что о своем диагнозе она узнала за год до родов, когда планировала беременность. Петербурженка получила направление в СПИД-центр, но не пошла туда и не стала принимать лекарства. Забеременев, она встала на учет только на 33-й неделе. Женщина объясняла это тем, что боялась осуждения врачей в связи со своим диагнозом и не хотела нервничать, чтобы не навредить ребенку.
В мае 2019 года петербурженка родила мальчика. По информации аппарата обмудсмена, уже на второй день после родов ребенка у нее отобрали, так как она отказалась давать ему профилактическое лечение от ВИЧ и, как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на прокуратуру, начала кормить его грудью. Мальчик был отправлен в детскую городскую больницу. Полиция сочла, что мать поставила его в опасность заражения ВИЧ-инфекцией, и возбудила уголовное дело. Органы опеки подали иск о лишении женщины родительских прав.
Петербурженка объяснила свои действия недостатком знаний про ВИЧ-инфекцию. «Я не думала, что болею. Очень мало понимала про ВИЧ, слышала только, что он передается половым путем и в среде наркоманов. Это моя вина, что я не пошла в СПИД-центр, но это просто мое обывательское неведение. О том, что нужно принимать лекарства, что малыш может заразиться и грудное молоко опасно, я не представляла и никто мне этого не объяснял», — проводит ее слова аппарат обмудсмена.
Адвокат матери Ольга Кривонос рассказала «Коммерсанту», что органы опеки предоставили суду уведомление из роддома, в котором разъясняются медицинские риски и юридическая ответственность за отказ от профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку. Роженица подписала это уведомление, а на обратной стороне указала, что настаивает на грудном вскармливании. Позднее женщина говорила сотрудникам аппарата обмудсмена, что после родов «была в невменяемом состоянии и не осознавала своих действий».
Ее адвокат настаивает, что документ не может считаться доказательством в судебном процессе, поскольку носит формальный характер и не позволяет установить, консультировали ли пациентку об опасности ВИЧ-инфекции. По словам Кривонос, действия ее клиентки стали результатом заблуждения. После того, как у нее отобрали ребенка, женщина начала антиретровирусную терапию и обратилась за психологической помощью, рассказала адвокат.
«[Она] понимает и осознает, что терапия необходима пожизненно, что ребенок должен состоять на учете в СПИД-центре. При этом сейчас ребенок здоров, ВИЧ у него не выявлен», — заявила Кривонос. По ее словам, отец мальчика, с которым мать прожила больше трех лет, но не состояла в браке, обратился с иском в суд об установлении отцовства. Аппарат омбудсмена сообщал, что мужчина не проверялся на ВИЧ до рождения сына; позднее у него также обнаружили вирус.
Решение суда по иску о лишении матери родительских права ожидается 9 сентября. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова пообещала «Интерфаксу» разобраться в деле. «Надо внимательно посмотреть, что за ситуация. Если мама готова пересмотреть свой подход или это просто недоразумение, уверена, компетентные органы разберутся, ребенок должен быть с мамой. Самое главное, чтобы это не наносило угрозы жизни и здоровью», — сказала Кузнецова.