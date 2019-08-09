МЧС (ненадолго) вдвое сократило аудиторию Первого канала и НТВ. Эфир прерывали для предупреждения о шторме в Москве, которого в итоге не случилось

Максим Шипенко / EPA / Scanpix / LETA

Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прервали из-за штормового предупреждения МЧС о надвигающемся ливне и шквалистом ветре. Синяя заставка со словами об ухудшении погоды появилась около 20:00 в эфире телеканалов первого мультиплекса, в который входят все федеральные каналы. Это сообщение транслировали в течение 14 минут, после чего вещание прервалось — его восстановили только примерно к 21:00, пишет «Интерфакс». В Российской телевизионной радиовещательной сети сообщили, что сбой произошел из-за системы оповещения населения о ЧС.

Из-за штормового предупреждения и последующего перебоя в вещании аудитория Первого канала и НТВ с 20 до 21 часа 8 августа сократилась вдвое, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на медиарынке. Об этом свидетельствуют данные единого телеизмерителя компании «Медиаскоп». Доля ток-шоу «Пусть говорят» в аудитории старше четырех лет до штормового предупреждения составляла 11,3, после — 5,2. Доля сериала «Шеф-2» на НТВ упала с 8,3 до 3,4. При этом доля программы «Вести» на телеканале «Россия 1» сократилась незначительно — с 10,4 до 9,8.

«Интерфакс» отмечает, что телеканалы не предупреждали о «врезке» в эфир. Источник агентства на одном из центральных телеканалов сообщил, что внешняя «врезка» в эфир произошла впервые.

Штормовое предупреждение, кроме телеканалов, передавали уличные громкоговорители и пожарные машины, ездившие по городу, сообщили читатели «Медузы». Предупреждения также получили клиенты мобильных операторов и пользователи нескольких мобильных приложений, связанных с транспортом Москвы и Подмосковья.

МЧС предупреждало, что с вечера 8 августа до вечера 9 августа ожидается шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду. Но этот прогноз не подтвердился. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сказал радио «Говорит Москва», что масштабы мер, принятых властями, не соответствовали реальной угрозе. «Прогноз с формулировками наших коллег „погодный коллапс“, „50% месячной нормы осадков“ — это хайп на пустом месте», — сказал Тишковец. Он отметил, что еще 8 августа было понятно, что основные осадки пройдут северо-западнее московского региона. По его словам, в итоге скорость ветра в Москве не превысила 11 метров в секунду, в Подмосковье — 19 метров в секунду.

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что синоптики прогнозировали выпадение 35-40 миллиметров осадков — это чуть больше половины месячной нормы в 77 миллиметров. «Собственно говоря, так и произошло, но вот это количество осадков выпало на северо-западе Московской области», — сказала Позднякова. В Москве же в среднем выпало около 10 миллиметров осадков.

Заммэра Москвы Петр Бирюков считает, что предупреждение жителей московского региона о надвигающемся сильном ветре и грозе позволило «не допустить травматизма населения». Он добавил, что во время непогоды порывами ветра было повалено более 40 деревьев, повреждено 23 автомобиля.

Вечером 9 августа МЧС по Московской области предупредило, что до 9 утра 10 августа в регионе ожидается усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду. МЧС по Москве выпустило аналогичное предупреждение.

29 мая 2017 года в Москве и Московской области прошла буря, в результате которой погибли 16 человек и десятки пострадали. После урагана выяснилось, что большинство жителей не получили SMS с предупреждением об ухудшении погоды. В МЧС тогда говорили, что полученный от Росгидрометцентра прогноз на 29 мая не предполагал экстренного оповещения. Спустя несколько дней после случившегося тогдашний глава МЧС России Владимир Пучков предложил ввести материальную ответственность для метеорологов Росгидрометцентра за неточный и несвоевременный прогноз погоды.

Александр Бакланов