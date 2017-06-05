Глава МЧС предложил штрафовать метеорологов за неточные прогнозы

«Пора выработать алгоритм экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета за неподтвержденный прогноз погоды», — сказал Пучков на селекторном совещании в МЧС.

Пучков пояснил, что «именно экономический механизм ответственности конкретных должностных лиц, которые готовят прогноз погоды, должен работать в этой сфере».

29 мая в Москве и Московской области прошла буря, в результате которой погибли 16 человек и десятки пострадали.

После бури выяснилось, что большинство жителей Москвы и Подмосковья не получили SMS с предупреждением о бури. В МЧС заявили, что получателей сообщений выбирают мобильные операторы. Сотовые компании, в свою очередь, сообщили, что параметры рассылки определяются в МЧС.

МЧС также заявило , что полученный от Росгидрометцентра прогноз на 29 мая не предполагал экстренного оповещения. Несмотря на это, подчеркнули в ведомстве, было проведено информирование жителей через телеканалы, радио и бегущие строки в общественном транспорте.

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в свою очередь, сообщил, что в прогнозе на 29 мая по Москве и Подмосковью говорилось о сильном ветре, который может привести к падению деревьев.