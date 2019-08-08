Вещание федеральных телеканалов в Москве прервали ради сообщения о штормовом предупреждении

Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов прервали на несколько минут из-за предупреждения МЧС об усилении ветра. Об этом сообщают пользователи соцсетей. Корреспондент «Медузы» увидел такое предупреждение на Первом канале.

На экране на синем фоне появилось сообщение, в котором жителей Москвы и Подмосковья призвали укрываться в капитальных строениях во время шторма. По словам телезрителей, предупреждение передавали более десяти минут.

Обновление. После штормового предупреждения вещание телеканалов прервали на 20 минут, сообщает «Интерфакс». В «Останкино» агентству сказали, что сбой не связан с работой телецентра. Вещание прерывалось из-за технических работ, уточнили в Российской телевизионной радиовещательной сети.

Сообщения о штормовом предупреждении также получили пользователи мобильных приложений «Московское метро» и «Расписание». Предупреждение также передали по громкоговорителям, установленным на улицах Москвы, сообщают читатели «Медузы».

В Москве с 21 часа 8 августа до 18 часов 9 августа ожидается шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду, сообщило МЧС. Интенсивнее всего дождь будет идти с 22 часов 8 августа до 4 утра 9 августа.

Власти Москвы призвали рестораны закрыть на 8-9 августа летние веранды. Из-за штормового предупреждения закрыли зоопарк и Парк Горького (концерт Honne, намечавшийся в парке, отменен).