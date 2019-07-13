В Киеве из гранатомета обстреляли здание пророссийского канала «112 Украина». Его сотрудники жаловались на угрозы «национал-радикалов»

«112 Украина»

Ночью 13 июля в здание телеканала «112 Украина» в Киеве выстрелили из гранатомета. Об этом сообщает сам канал и полиция Киева.

Около четырех часов ночи полицейские получили сообщение о звуке, похожем на взрыв, на улице Дегтяревская, где расположен офис «112 Украина». Приехав на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов обнаружили повреждения на фасаде здания канала и нашли отстрелянный тубус гранатомета.

Появилось видео выстрела из гранатомета по каналу 112 | Страна.ua Страна.ua

В результате происшествия никто не пострадал. Стрелков (канал со ссылкой на данные камер наблюдения утверждает, что их было двое) пока не задержали. Полиция квалифицирует произошедшее как теракт. Расследованием инцидента займется Служба безопасности Украины (СБУ). Охрана здания «112 Украина» будет усилена, пообещал гендиректор канала Егор Бенкендорф.

«112 Украина» — информационно-аналитический телеканал, который начал работу в ноябре 2013 года. С декабря 2018-го им владеет депутат Верховной Рады Украины Тарас Козак. По данным СМИ, он связан совместным бизнесом с пророссийским политиком Виктором Медведчуком, которого называют .

Козаку также принадлежит украинский канал NewsOne, который планировал 12 июля провести телемост с российским государственным каналом «Россия 1». Генпрокуратура Украины расценила подготовку передачи как покушение на госизмену и вызвала на допрос несколько человек, в том числе владельца канала. NewsOne в тот же день отказался от телемоста, сославшись на «угрозы физической расправы» в адрес журналистов. Канал «Россия 1» в итоге сам провел программу; ее украинские участники выходили на связь по скайпу.

«112 Украина» также попал в поле зрения Генпрокуратуры Украины на этой неделе. Глава ведомства Юрий Луценко 11 июля пригрозил завести уголовное дело о госизмене, если канал покажет фильм «Нерассказанная история Украины» (оригинальное название — «Revealing Ukraine») американского режиссера Оливера Стоуна. Фильм рассказывает о событиях, произошедших на Украине с 2014 года. Интервью для картины дали Виктор Медведчук и президент России Владимир Путин. Показ фильма на «112 Украина» был запланирован на 16 июля.

На следующий день после предупреждения Луценко «112 Украина» опубликовал открытое обращение в правоохранительные органы с просьбой защитить коллектив от «национал-радикалов, которые путем запугивания и угроз пытаются повлиять на редакционную политику телеканала». В обращении говорилось, что 13 июля возле офиса «112 Украина» запланирован митинг, который организовал националист и бывший член организации «Правый сектор» (в РФ признана судом экстремистской и запрещена) Сергей Стерненко. В обращении не уточнялось, связано ли давление на канал с показом фильма Стоуна.

После обстрела здания «112 Украина» Стерненко отменил акцию. Он высказал мнение, что за атакой стоят «орлы Медведчука», сделавшие это «в угоду российским оккупантам». Стерненко заявил, что организаторы акции не имеют права допустить гибели или ранения людей, «если вдруг оккупанты надумают совершить теракт во время протеста».

Ольга Корелина