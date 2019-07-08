«Россия 1» и украинский канал NewsOne собрались устроить телемост между двумя странами. В Киеве заявили о госизмене

Участники пикета «Нет информационной оккупации Украины» возле офиса телеканала NewsOne. Киев, 8 июля 2019 года Петр Сивков / ТАСС / Scanpix / LETA

Телеведущий Дмитрий Киселев 7 июля в эфире программы «Вести недели» анонсировал телемост между Россией и Украиной. Он описал формат программы как откровенный разговор между «простыми людьми» из двух стран. Двухчасовой телемост под названием «Надо поговорить» запланировали на 12 июля в 18:00 по московскому времени. С российской стороны в проекте собирался участвовать телеканал «Россия 1», с украинской — канал NewsOne.

«Надо поговорить!»: «Вести недели» анонсировали уникальный телепроект — Россия 24 Россия 24

Киселев сравнил шоу с телемостом между СССР и США, который состоялся в . Украинская сторона заявила, что за образец взяты советско-американские телемосты с участием Владимира Познера и Фила Донахью. В заявлении NewsOne говорится, что разговор двух народов необходим, поскольку «ежедневно погибают украинские солдаты», а политики «продолжают бездействовать».

Украинские власти назвали телемост российской пропагандой. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что эта пропаганда «заходит в квартиры украинцев через каналы ». Он напомнил телеканалу NewsOne, «с кем у нас война на востоке», и призвал отказаться от проекта. Президент Украины Владимир Зеленский назвал телемост «дешевым пиар-ходом». Со своей стороны он предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в Минске для урегулирования конфликта в Донбассе. «Надо поговорить? Надо, давайте. Обсудим, чей Крым, и кого там нет в Донбассе», — заявил Зеленский в специальном видеообращении.

Генпрокуратура Украины собирается арестовать активы владельцев NewsOne. Глава ведомства Юрий Луценко заявил, что организацию телемоста следует квалифицировать как покушение на госизмену. По словам Луценко, «причастные» уже вызваны на допрос — в их числе владелец канала и ведущий, который анонсировал передачу. Генпрокуратура также намерена арестовать активы владельца NewsOne — им является депутат Верховной Рады Тарас Козак.

Луценко заявил на брифинге, что конечные бенефициары NewsOne через кипрские офшоры связаны с российским Промсвязьбанком, который занимается, в частности, российским оборонным заказом. Генпрокурор Украины заметил, что это позволяет наложить на канал санкции, вплоть до отзыва лицензии.

NewsOne объявил об отмене телемоста. Такое решение приняли после «прямых угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких», говорится в заявлении канала. Кроме того, в NewsOne заявили об угрозе нападения на офис канала. В Киеве прошли несколько акций протеста против телемоста. ВГТРК пригласила участников отмененного шоу в эфир «России 1». Предполагаемая дата эфира не изменилась — это 12 июля.

Петр Лохов