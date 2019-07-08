«Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе». Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому президенту Владимиру Путину встретиться в Минске для обсуждения урегулирования кризиса в Донбассе.

«Надо поговорить? Надо, давайте. Обсудим, чей Крым, и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске», — сказал Зеленский, обращаясь к Путину в своем фейсбуке.

Поводом для обращения Зеленского стал анонс телемоста между украинским телеканалом NewsOne и каналом «Россия». Президент Украины назвал это «дешевым пиар-ходом», направленным на разделение украинского общества.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что инициатива Зеленского «безусловно, будет рассмотрена».

Телемост между «Россией 1» и украинским NewsOne запланирован на 12 июля. Ведущий «Вестей недели» Дмитрий Киселев позиционировал передачу как «откровенный разговор между простыми людьми». Телеканал NewsOne связывают с Виктором Медведчуком, который считается кумом Путина.

Зеленский вступил в должность президента Украины в мае. Он еще не встречался с Путиным. Его предшественник Петр Порошенко в последний раз проводил переговоры с российским президентом в 2016 году.