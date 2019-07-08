«Россия 1» и украинский NewsOne проведут телемост. Его рекламируют как «откровенный разговор между простыми людьми»

Российский государственный телеканал «Россия 1» и украинский NewsOne вечером 12 июля проведут телемост под названием «Надо поговорить». Об этом объявил ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев.

«Откровенный разговор между простыми людьми давно назрел», — заявил Киселев.

В анонсе программы ведущие — Андрей Малахов и Мария Ситтель с российской стороны и Елена Кирик и Василий Голованов с украинской — с улыбкой говорят: «Нам надо поговорить».

Анонс телемоста «Надо поговорить»

Телеканал NewsOne связывают с Виктором Медведчуком, который считается кумом Владимира Путина. Как писала «BBC News Украина», телеканал часто критиковали за пророссийские взгляды. Объясняя свое участие в телемосте с Россией, на телеканале заявили, что считают «журналистским долгом выйти на такой открытый диалог между народами Украины и России» и хотят «заставить политиков идти на переговоры ради мира».

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал телеканал отказаться от проекта. «Вспомните, с кем у нас война на Востоке, кто убивает наших ребят на Донбассе, разрушает украинские города и аннексировал Крым», — заявил он. Бывший лидер батальона «Азов», националист Андрей Билецкий потребовал от президента Владимира Зеленского в течение суток дать «адекватный ответ» на «информационный шабаш»; певец Святослав Вакарчук, баллотирующийся в Верховную Раду в 2019 году как лидер собственной партии, назвал телемост «угрозой национальной безопасности».