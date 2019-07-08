Украинский телеканал NewsOne отменил телемост с «Россией 1» из-за «прямых угроз физической расправы»

Украинский телеканал NewsOne объявил об отмене телемоста с «Россией 1» под названием «Надо поговорить» из-за «прямых угроз физической расправы».

«В связи с информационной кампанией против своих журналистов, угрозой нападения на канал и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий, мы вынуждены прекратить подготовку телемарафона „Надо поговорить“», — сказано в сообщении.

В NewsOne подчеркнули, что передача должна была стать «первым неполитическим телемостом между людьми из Украины и России».

Обновление. Пресс-служба ВГТРК заявила, что для отмены передачи «нет никаких оснований».

О планах «России 1» и NewsOne, который связывают с Виктором Медведчуком, провести российско-украинский телемост, накануне объявил ведущий «Вестей недели» Дмитрий Киселев. В анонсе шоу ведущие — Андрей Малахов, Мария Ситтель, Елена Кирик и Василий Голованов— с улыбкой говорили: «Нам надо поговорить».

Анонс телемоста «Надо поговорить»

Многие украинские политики, в том числе президент Владимир Зеленский, назвали анонсированный проект провокацией. Зеленский в обращении к гражданам назвал программу «дешевым, но опасным пиар-ходом перед выборами, цель которого — снова разделить… всех украинцев на два лагеря».