«Собеседник»: вице-мэр Москвы Анастасия Ракова связана с арендатором «дворца Путина» под Геленджиком

Крешимир Филипович (крайний справа), 17 июня 2016 года Сергей Савостьянов / ТАСС

Газета «Собеседник» нашла связь между заместителем мэра Москвы Анастасией Раковой и строительной компанией «Велесстрой», которая, по данным издания, арендует помещения во « » под Геленджиком. Газета утверждает, что первый вице-президент этой компании, уроженец Хорватии Крешимир Филипович приходится отцом старшей дочери Анастасии Раковой.

«Собеседник» установил это, получив выписку из Росреестра на 76-метровую квартиру в жилом комплексе «Ближняя дача» в Москве, где зарегистрирована семья Анастасии Раковой. Квартира оформлена на ее старшую дочь. В выписке указана фамилия дочери вице-мэра — Филипович. Газета отметила, что Анастасия Ракова не покупала эту квартиру стоимостью 38 миллионов рублей, а получила ее от управления делами президента восемь лет назад.

Издание описывает Крешимира Филиповича как человека, играющего ведущую роль в компании «Велесстрой». По данным журналистов, Филипович присутствует на встречах с миллиардерами, губернаторами, министрами и президентом РФ Владимиром Путиным. На Балканах, указывает «Собеседник», Крешимира Филиповича считают «хорватским кошельком Владимира Путина». В 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев наградил Филиповича орденом Дружбы «за развитие экономического сотрудничества» между Россией и Хорватией.

«Собеседник» называет Филиповича «гражданским мужем» Анастасии Раковой, при этом оговариваясь, что, судя по декларациям вице-мэра Москвы, она никогда не была его официальной супругой. Газета отметила, что источники в окружении Филиповича «предпочли даже не намекать», какие отношения их связывают сейчас.

Анастасия Ракова — приближенная Сергея Собянина, с которым она непрерывно работает с 1998 года, когда тот был председателем парламента в Ханты-Мансийском автономном округе. В разные годы она, как и Собянин, работала в правительстве Тюменской области, администрации президента РФ и мэрии Москвы. В 2010-2018 годах Ракова возглавляла аппарат мэра и правительства Москвы, а после стала вице-мэром по вопросам социальной политики. Знакомые Анастасии Раковой говорили «Медузе» в 2017 году, что она замужем, но в ее декларациях супруг не фигурирует.

Пересказал Александр Бакланов