Сергей Собянин сменил главу аппарата мэра Москвы. Анастасия Ракова станет заместителем мэра по социальной политике

Сергей Собянин, вновь вступивший в должность мэра Москвы, назначил своих заместителей на посту главы города.

Прежний глава аппарата мэра и правительства Москвы Анастасия Ракова станет заместителем Собянина по вопросам социальной политики. Источники «Медузы» в мэрии сообщили, что таким образом Ракова расширяет свою компетенцию, чтобы в будущем претендовать на работу в федеральном правительстве.

Новым главой аппарата мэра стала Наталья Сергунина, до этого работавшая заместителем по экономической политике. На новой должности она будет курировать культуру, туризм, развитие предпринимательства и, по данным источников «Медузы», работу многофункциональных центров и департамента информационных технологий.

Четверо прежних заместителей мэра Москвы сохранили свои позиции. Это , , и . Бывший глава департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов стал заместителем по экономике.

Со своей должности ушел заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников. Чем займется Печатников, мэр не уточнил. Собянин надеется, что тот «останется хотя бы советником». Источник «Медузы» сообщил, что Печатников может возглавить НИИ имени Склифосовского.

По информации источников «Медузы», мэрию также покинули глава департамента культуры Александр Кибовский, руководитель департамента информационных технологий Артем Ермолаев и глава департамента городского имущества Максим Гаман.