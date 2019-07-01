Строительство участка газопровода «Северный поток — 2» в Ленинградской области, 5 июня 2019 года Илья Питалев / Sputnik / Scanpix / LETA

Администрация президента США Дональда Трампа отказалась от планов введения санкций против российских миллиардеров, поскольку «была напугана и растеряна» из-за последствий . Об этом сообщают «Открытые медиа», ссылаясь на слова финансистов, близких к администрации Трампа, сотрудников аппарата Палаты представителей и источников, близких к Минфину США и Госдепартаменту.

Собеседник издания, близкий к Госдепу, сказал, что Белый дом оказался «совершенно не готов к реакции мировых рынков на санкции», введенные против Дерипаски. По его словам, решение о санкциях «было спонтанным и плохо подготовленным». Источник отметил, что администрация Трампа столкнулась с сильным давлением как со стороны Дерипаски, так и крупных финансовых институтов, работавших с его компаниями. Лоббисты выступали за отмену или смягчение ограничений.

Американский консультант по сообщил «Открытым медиа», что Белый дом мог неофициально отказаться от санкций против российских бизнесменов в конце весны — начале лета 2018 года. Тем летом Минфин США перестал направлять запросы о деятельности российских миллиардеров в адрес консультантов в финансовом секторе.

От идеи расширения санкций как таковой США не отказываются. В частности, американская администрация может ввести ограничительные меры из-за строительства газопровода « », говорит источник, близкий к Госдепартаменту. Белый дом и Госдепартамент уже больше года готовы к тому, чтобы наложить санкции на швейцарскую компанию Nord Stream 2, дочернюю структуру «Газпрома» и оператора газопровода. Источник утверждает, что «все ждут отмашки из Белого Дома», а Дональд Трамп пока «противится» санкциям, поскольку хочет использовать угрозу их введения в качестве рычага давления на Германию.

«Открытые медиа» указывают, что в 2018 году Nord Stream 2 лидировала среди компаний и граждан Швейцарии по расходам на лоббизм в США — на эти цели потратили 1,86 миллиона долларов, следует из данных лоббистского реестра Сената США.

Консультант по GR и источники издания, близкие к правительственным структурам США, считают, что под санкции с высокой долей вероятности могут попасть предприятия военно-промышленного комплекса России. Но их введение крайне маловероятно без новых серьезных поводов или открывшихся фактов, говорит консультант по GR.

Вероятными остаются санкции из-за в Великобритании. В качестве возможных мер рассматривают понижение статуса дипломатических отношений и запрет на полеты для государственных авиакомпаний, отмечают «Открытые медиа».

Все источники «Открытых медиа» отметили, что администрация Дональда Трампа во всех вопросах, в том числе касающихся санкций, действует внезапно, без подготовки и анализа последствий. В Белом доме, Минфине США и Госдепартаменте официально это не комментировали.

Пересказал Александр Бакланов