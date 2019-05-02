Британский лорд получил до 4 миллионов фунтов стерлингов за снятие санкций с компаний Дерипаски

Лорд Грегори Баркер, независимый глава совета директоров En+, получил вознаграждение в размере от трех до четырех миллионов фунтов стерлингов за снятие санкций с компаний Олега Дерипаски. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Баркер, отмечает издание, в течение нескольких месяцев вел переговоры в Вашингтоне, Лондоне и Москве, итогом которых стало соглашение между Минфином США и российским бизнесменом, позволившее вывести компании Дерипаски из-под санкций.

Издание The Bell в начале года сообщало, что лоббистская компания Mercury, помогавшая снять санкции Минфина США с активов Дерипаски, получила за свои услуги около 1 миллиона долларов. Mercury нанимал лорд Баркер.

Олег Дерипаска в санкционный список США в апреле 2018 года. Санкции распространялись на связанные с Дерипаской компании, включая En+ и «Русал».

В январе санкции с En+ и «Русал» были сняты после того, как Дерипаска в рамках соглашения с Минфином США уменьшил в них свою долю. В отношении самого Дерипаски и других связанных с ним компаний, включая ГАЗ, санкции продолжают действовать.