Продюсера Mash заподозрили в подделке документов. Он пытался от лица Генпрокуратуры получить переговоры пилотов разбившегося суперджета

Правоохранительные органы 8 мая задержали продюсера телеграм-канала Mash Михаила Кумброва по подозрению в подделке документов, сообщили «Интерфакс», РБК и ТАСС со ссылкой на источники. Возбуждено уголовное по статье об использовании заведомо подложного документа. Гендиректор и совладелец Mash Максим Иксанов подтвердил, что возбуждено дело, не уточнив название статьи УК РФ.

Продюсер Mash, по данным СМИ, пытался получить записи переговоров диспетчеров аэропорта Шереметьево и пилотов Sukhoi Superjet 100, потерпевшего при аварийной посадке. Для этого сотрудник телеграм-канала направил по электронной почте запрос от лица Генпрокуратуры в Московский центр автоматизированного управления воздушным движением. По сообщению РБК, запрос показался службе безопасности «подозрительным». Усомнившись в его подлинности сотрудники попросили автора документа явиться лично. Когда Кумбров приехал к московским авиадиспетчерам, его задержали.

Максим Иксанов сообщил РБК, что ему ничего неизвестно о подделке документов. «Мои сотрудники таким не занимаются. Mash достаточно уважаемое и известное издание, чтобы не бояться посылать запросы от своего имени», — сказал он. В беседе с «Интерфаксом» Иксанов уточнил, что продюсера Mash задержали, когда тот приехал на встречу с источниками в рамках расследования о крушении суперджета.

После задержания к Кумброву в течение восьми часов не пускали адвоката, утверждает Иксанов. В заявлении Mash сказано, что задержанный журналист второй день находится в изоляторе временного содержания. 9 мая в редакции Mash прошли обыски. Представители телеграм-канала утверждают, что силовики изъяли всю технику, а также в течение шести часов допрашивали нескольких сотрудников. «Им угрожали, на них давили из них пытались вытащить сведения, которых у них быть не может», — сказано в заявлении Mash.

После обысков Максим Иксанов заявил, что «очень многих не устраивают» методы работы Mash. После того, как стало известно об уголовном деле, представители телеграм-канала заявили, что «не прекратят делать новости и говорить правду».

Mash — один из самых популярных телеграм-каналов в России. По данным Tgstat, Mash занимает третье место среди российских каналов по числу подписчиков. На него подписаны почти 570 тысяч пользователей. Телеграм-канал Mash был запущен в марте 2017 года. Первым его инвестором стал основатель Арам Габрелянов, однако в апреле 2018 года он продал долю в телеграм-канале его руководителям.

Александр Бакланов