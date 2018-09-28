Бывший сотрудник спецслужб, изучавший ЧВК, заявил об отравлении. У него такие же симптомы, как у Петра Верзилова Расследование «Дождя»

Бывший офицер одной из российских спецслужб побеседовал с телеканалом «Дождь» и рассказал, что его пытались отравить в августе 2018 года. Он полагает, что это произошло из-за того, что он расследовал деятельность частных военных компаний.

По словам офицера, согласившегося говорить на условиях анонимности, он начал детально исследовать информацию о потерях ЧВК после гибели близкого друга в Донбассе. После этого он начал получать угрозы, а в августе на него напали в подъезде его дома. Когда он зашел в лифт и двери закрывались, нападавший распылил туда газ без запаха. Как рассказал офицер, он предположил, что это боевой газ.

Пострадавший самостоятельно ввел себе антидот, а затем обратился в больницу, где провел трое суток. У него были обнаружены симптомы отравления фосфорорганическими веществами, при этом врачи отметили, что аналогичная ситуация может сложиться при воздействии психотропных веществ. В полиции ему сказали, что в возбуждении дела откажут из-за отсутствия свидетелей и следов газа.

«Дождь» пишет, что с похожими симптомами 11 сентября был госпитализирован издатель «Медиазоны» Петр Верзилов. Врачи клиники в Германии, где Верзилов проходил лечение, предположили, что его отравили. Сам Верзилов высказывал предположения, что его могли отравить сотрудники спецслужб. Верзилов собирался ехать в Центральноафриканскую республику вместе с журналистами Орханом Джемалем, Александром Расторгуевым и Кириллом Радченко, а после их гибели начал независимое расследование произошедшего.