«Дождь»: Орхан Джемаль расследовал возможную передачу оружия наемникам в ЦАР от Минобороны РФ

Журналист Орхан Джемаль до в Центральноафриканской республике расследовал возможные поставки оружия из России частным военным компаниям, действующим в ЦАР. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал «Дождь».

Источник, близкий к ФСБ, рассказал, что консультировал Джемаля по оружейным поставкам. По его словам, журналист ехал в ЦАР в том числе, чтобы снять на видео передачу оружия российской ЧВК. От источников в Минобороны РФ Джемаль знал, что в дни его командировки в ЦАР министерство якобы передаст оружие наемникам.

Друг Джемаля журналист Надежда Кеворкова сообщила, что за несколько недель до гибели тот говорил, что его могут арестовать. Другой близкий Джемаля рассказал, что тот отказался от телефона из-за возможной прослушки.

Источник телеканала в Минобороны сообщил, что после гибели съемочной группы в ЦАР в ведомстве повысили уровень секретности о российском присутствии в республике. Официально в Минобороны это не комментировали.