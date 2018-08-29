«Где они точно? Я пришлю машину». Что писал в WhatsApp «сотрудник миссии ООН», который обещал встретить российских журналистов в ЦАР
Emmanuel Braun / Reuters / Scanpix / LETA
«Русская служба Би-би-си» опубликовала расшифровку переписки продюсера Центра управления расследованиями (ЦУР) с человеком, которого он считал сотрудником миссии ООН в Центральноафриканской республике по имени Мартин. Мартин заявил о готовности выступить фиксером журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Он обещал встретить журналистов, найти им водителя и помочь в расследовании деятельности частной военной компании «Вагнер». После гибели журналистов он перестал выходить на связь.
ЦУР попросил «сотрудника миссии ООН» Мартина стать фиксером в ЦАР, не зная его фамилию и не проверив место работы
Продюсер ЦУР переписывался с Мартином в WhatsApp. «Русская служба Би-би-си» утверждает, что получила доступ к скриншотам переписки с согласия продюсера, но не называет его имя (ранее главный редактор ЦУР Андрей Коняхин сообщил, что «основную переписку» с Мартином вел журналист Родион Чепель). Подлинность переписки подтвердили три источника в ЦУР, сообщает «Русская служба Би-би-си».
Контакты Мартина, который должен был стать фиксером Джемаля, Расторгуева и Радченко, сотрудникам ЦУР дал журналист Федерального агентства новостей Кирилл Романовский. Предполагаемого владельца ФАН Евгения Пригожина связывают и с частной военной компанией «Вагнер», деятельность которой расследовали журналисты. Но, несмотря на это, Романовскому в ЦУР доверяли, поэтому поверили и человеку, которого он рекомендовал, пишет «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на два источника в редакции.
Кто скрывается под именем Мартин, неизвестно. Романовский заявил, что общался с ним ранее как с сотрудником миссии ООН в Африке; при этом журналист не смог вспомнить его фамилию. Сотрудники ЦУР, организуя командировку, не проверили личность и место работы фиксера. После убийства журналистов представители миссии ООН в ЦАР заявили, что у них «нет консультанта, которого бы звали Мартин», и что организация не контактировала с погибшими. Сейчас телефон Мартина отключен.
Мартин писал, что нашел журналистам жилье и переводчика в ЦАР, и обещал познакомить их с чиновниками, которые расскажут про ЧВК «Вагнер»
Джемаль, Расторгуев и Радченко должны были находиться в ЦАР с 29 июля по 15 августа. Продюсер начал общаться с Мартином 9 июля. Когда собеседник выразил готовность помочь, сотрудник ЦУР рассказал ему о составе съемочной группы, датах и цели поездки, а также признался, что редакция официально не связывалась ни с российскими властями, ни с чиновниками ЦАР, ни с ЧВК «Вагнер» и спросил, какую легенду лучше использовать журналистам для пребывания в стране и неофициального расследования.
20 июля Мартин написал, что нашел для журналистов дом, который можно арендовать на две недели за 1850 долларов, а также переводчика с машиной, чьи услуги будут стоить от 90 до 150 долларов в день в зависимости от поездок. Он рассказал, какая легенда подойдет для работы под прикрытием («Вы можете быть просто русскими туристами»), как добраться до урановых и алмазных шахт в ЦАР («Если вы хотите уехать так далеко от столицы, нужно связываться с повстанцами, чтобы получить их разрешение на поездку. <…> Но вы можете использовать эту возможность, чтобы поснимать повстанцев и получить от них информацию») и как найти официальных лиц, которые расскажут о присутствии в стране российских наемников («Я познакомлю вас с несколькими чиновниками, которые дадут вам информацию»).
Мартин пригласил журналистов приехать в город Бамбари. В дороге их убили. После этого фиксер перестал выходить на связь
Сначала Мартин написал, что встретит журналистов в аэропорту столицы ЦАР Банги. Но выяснив, что рейс прибывает 29 июля, он пообещал отправить за ними в аэропорт человека по имени Бьенвеню, который должен был стать их переводчиком и водителем. Мартин написал, что сам 29 июля будет в городе Бамбари, который находится недалеко от золотых приисков, где предположительно работают российские наемники. Фиксер предложил журналистам приехать в Бамбари, сообщив, что получил от «местных» разрешение посетить золотые, алмазные и урановые шахты.
Ночью 28 июля продюсер написал, что из-за переноса рейса журналисты прилетят в ЦАР на сутки раньше, и попросил дать адрес арендованного дома. Тот ответил утром 28 июля — уже после того, как Джемаль, Расторгуев и Радченко приземлились в Банги. «Группа еще в аэропорту? Как нам их найти?», — написал Мартин. Продюсер ответил, что они в Банги. «Где они точно? Я пришлю машину», — сказано в следующем сообщении. Узнав, что журналисты остановились в отеле «Националь», Мартин написал, что послал туда автомобиль. Это было его последнее сообщение.
Следующие четыре сообщения Мартин прочитал, но не ответил на них. Утром 31 июля продюсер ЦУР написал ему, что связь с группой потеряна, а вечером — что AFP сообщает об убийстве «троих русских» в ЦАР. Последнее сообщение в переписке продюссер отправил 31 июля в 20:13 «Ребята попали в засаду по дороге в Бамбари. Все трое убиты», — говорится в нем. Все сообщения, отправленные Мартину в тот день, отмечены в WhatsApp как непрочитанные.