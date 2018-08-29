«Где они точно? Я пришлю машину». Что писал в WhatsApp «сотрудник миссии ООН», который обещал встретить российских журналистов в ЦАР

«Русская служба Би-би-си» опубликовала расшифровку переписки продюсера Центра управления расследованиями (ЦУР) с человеком, которого он считал сотрудником миссии ООН в Центральноафриканской республике по имени Мартин. Мартин заявил о готовности выступить журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Он обещал встретить журналистов, найти им водителя и помочь в расследовании деятельности частной военной компании «Вагнер». После гибели журналистов он перестал выходить на связь.

ЦУР попросил «сотрудника миссии ООН» Мартина стать фиксером в ЦАР, не зная его фамилию и не проверив место работы

Продюсер ЦУР переписывался с Мартином в WhatsApp. «Русская служба Би-би-си» утверждает, что получила доступ к скриншотам переписки с согласия продюсера, но не называет его имя (ранее главный редактор ЦУР Андрей Коняхин сообщил, что «основную переписку» с Мартином вел журналист Родион Чепель). Подлинность переписки подтвердили три источника в ЦУР, сообщает «Русская служба Би-би-си».

Контакты Мартина, который должен был стать фиксером Джемаля, Расторгуева и Радченко, сотрудникам ЦУР дал журналист Кирилл Романовский. Предполагаемого владельца ФАН Евгения Пригожина связывают и с частной военной компанией «Вагнер», деятельность которой расследовали журналисты. Но, несмотря на это, Романовскому в ЦУР доверяли, поэтому поверили и человеку, которого он рекомендовал, пишет «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на два источника в редакции.

Кто скрывается под именем Мартин, неизвестно. Романовский заявил, что общался с ним ранее как с сотрудником миссии ООН в Африке; при этом журналист не смог вспомнить его фамилию. Сотрудники ЦУР, организуя командировку, не проверили личность и место работы фиксера. После убийства журналистов представители миссии ООН в ЦАР заявили, что у них «нет консультанта, которого бы звали Мартин», и что организация не контактировала с погибшими. Сейчас телефон Мартина отключен.

Мартин писал, что нашел журналистам жилье и переводчика в ЦАР, и обещал познакомить их с чиновниками, которые расскажут про ЧВК «Вагнер»

Джемаль, Расторгуев и Радченко должны были находиться в ЦАР с 29 июля по 15 августа. Продюсер начал общаться с Мартином 9 июля. Когда собеседник выразил готовность помочь, сотрудник ЦУР рассказал ему о составе съемочной группы, датах и цели поездки, а также признался, что редакция официально не связывалась ни с российскими властями, ни с чиновниками ЦАР, ни с ЧВК «Вагнер» и спросил, какую легенду лучше использовать журналистам для пребывания в стране и неофициального расследования.

20 июля Мартин написал, что нашел для журналистов дом, который можно арендовать на две недели за 1850 долларов, а также переводчика с машиной, чьи услуги будут стоить от 90 до 150 долларов в день в зависимости от поездок. Он рассказал, какая легенда подойдет для работы под прикрытием ( «Вы можете быть просто русскими туристами» ), как добраться до урановых и алмазных шахт в ЦАР ( «Если вы хотите уехать так далеко от столицы, нужно связываться с повстанцами, чтобы получить их разрешение на поездку. <…> Но вы можете использовать эту возможность, чтобы поснимать повстанцев и получить от них информацию» ) и как найти официальных лиц, которые расскажут о присутствии в стране российских наемников ( «Я познакомлю вас с несколькими чиновниками, которые дадут вам информацию» ).

Мартин пригласил журналистов приехать в город Бамбари. В дороге их убили. После этого фиксер перестал выходить на связь

Сначала Мартин написал, что встретит журналистов в аэропорту столицы ЦАР Банги. Но выяснив, что рейс прибывает 29 июля, он пообещал отправить за ними в аэропорт человека по имени Бьенвеню, который должен был стать их переводчиком и водителем. Мартин написал, что сам 29 июля будет в городе Бамбари, который находится недалеко от золотых приисков, где предположительно работают российские наемники. Фиксер предложил журналистам приехать в Бамбари, сообщив, что получил от «местных» разрешение посетить золотые, алмазные и урановые шахты.

Ночью 28 июля продюсер написал, что из-за переноса рейса журналисты прилетят в ЦАР на сутки раньше, и попросил дать адрес арендованного дома. Тот ответил утром 28 июля — уже после того, как Джемаль, Расторгуев и Радченко приземлились в Банги. «Группа еще в аэропорту? Как нам их найти?» , — написал Мартин. Продюсер ответил, что они в Банги. «Где они точно? Я пришлю машину» , — сказано в следующем сообщении. Узнав, что журналисты остановились в отеле «Националь», Мартин написал, что послал туда автомобиль. Это было его последнее сообщение.