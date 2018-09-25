Сотрудника Совета Федерации арестовали в Норвегии. Его подозревают в шпионаже в норвежском парламенте

Полицейская служба безопасности Норвегии задержала 21 сентября в аэропорту Осло 51-летнего сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева. Его заподозрили в незаконной разведывательной деятельности — как сообщила его адвокат Хеге Аакре, россиянин, по версии полицейских, «подозрительно вел себя» в здании норвежского парламента, где он два дня участвовал в семинаре по информационным технологиям. У мужчины изъяли электронное оборудование, после чего арестовали на две недели из-за опасений, что он может уничтожить доказательства. Бочкарев заявил, что не совершал ничего противозаконного, и назвал свое задержание недоразумением. Защита россиянина собирается обжаловать его арест.

Михаил Бочкарев — старший консультант управления информационных технологий в Совете Федерации, сообщил «Коммерсант». Как заявили в Совете Федерации, начиная с 2009 года, Бочкарев неоднократно посещал международные семинары и конференции по информационной безопасности. В частности, он ездил на такие мероприятия в Лиссабон, Будапешт и Баку. Бочкарев приехал в Норвегию по приглашению .

Полиция Норвегии подозревает, что Михаил Бочкарев собирал данные через беспроводные сигналы и сети в здании парламента, сообщил газете Verdens Gang другой адвокат россиянина Бендик Фальк-Куслунг. Во время семинара, пишет «Коммерсант», Бочкарев мог посещать помещения, не предназначенные для посторонних, причем с оборудованием, которое можно использовать для разведывательных целей. После того, как Бочкарева задержали, в Стортинге опечатали зал заседаний комитета по иностранным делам и обороне, который находится на один этаж ниже комнаты, где проходил семинар.

В парламенте Норвегии после задержания Бочкарева также запретили использовать принтеры. Они могли стать целью шпионажа, допустил эксперт по ИТ-безопасности компании Netsecurity Крис Дейл. На жестких дисках принтеров хранятся все документы, которые на них печатали в течение нескольких лет, объяснил эксперт. По информации СМИ, в норвежском парламенте заменят все принтеры.

В МИД РФ заявили, что Михаила Бочкарева арестовали «под нелепым предлогом». 24 сентября в МИД вызвали посла Норвегии в Москве Руне Ресаланда, которому заявили «решительный протест» из-за задержания россиянина «по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности». Российские дипломаты потребовали, чтобы с Бочкарева сняли «абсурдные обвинения» и освободили его.

По похожему делу в России в декабре 2017 года арестовали 62-летнего гражданина Норвегии Фруде Берга, в прошлом работавшего пограничником. По версии ФСБ, Берг купил у московского полицейского Алексея Житнюка секретные документы о военно-морском флоте России, чтобы в дальнейшем передать их ЦРУ. Адвокат норвежца Илья Новиков допустил, что его клиента могут обменять на Михаила Бочкарева, однако, по его мнению, об этом пока рано говорить. Другой адвокат Берга Брынджульф Рисн также считает, что арест россиянина повышает шансы на обмен.