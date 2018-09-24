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Арестованный в Норвегии по подозрению в шпионаже россиянин оказался администратором сайта Совета Федерации

РБК
17:57, 24 сентября 2018
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Задержанный в Осло россиянин Михаил Бочкарев работает ИТ-советником в Совете Федерации, в частности, отвечает за работу сайта верхней палаты парламента, сообщает РБК со ссылкой на источники. 

По данным источников, Бочкарев находился в Норвегии в командировке, причем он ездил туда по делам не впервые. 

Вечером 24 сентября МИД России сообщил о вызове посла Норвегии в Москве Руне Ресаланда. В ведомстве отметили, что Ресаланду «был заявлен решительный протест в связи с задержанием в аэропорту Осло и помещением под арест российского гражданина М.А.Бочкарева по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности».

РБК
Бочкарев был задержан в аэропорту Осло 21 сентября по подозрению в незаконной разведывательной деятельности. Его арестовали на две недели.

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