Арестованный в Норвегии по подозрению в шпионаже россиянин оказался администратором сайта Совета Федерации

Задержанный в Осло россиянин Михаил Бочкарев работает ИТ-советником в Совете Федерации, в частности, отвечает за работу сайта верхней палаты парламента, сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным источников, Бочкарев находился в Норвегии в командировке, причем он ездил туда по делам не впервые.