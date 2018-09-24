Арестованный в Норвегии по подозрению в шпионаже россиянин оказался администратором сайта Совета Федерации
Задержанный в Осло россиянин Михаил Бочкарев работает ИТ-советником в Совете Федерации, в частности, отвечает за работу сайта верхней палаты парламента, сообщает РБК со ссылкой на источники.
По данным источников, Бочкарев находился в Норвегии в командировке, причем он ездил туда по делам не впервые.
Вечером 24 сентября МИД России сообщил о вызове посла Норвегии в Москве Руне Ресаланда. В ведомстве отметили, что Ресаланду «был заявлен решительный протест в связи с задержанием в аэропорту Осло и помещением под арест российского гражданина М.А.Бочкарева по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности».
Бочкарев был задержан в аэропорту Осло 21 сентября по подозрению в незаконной разведывательной деятельности. Его арестовали на две недели.