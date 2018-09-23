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В Норвегии задержали россиянина по подозрению в шпионаже

Reuters
14:49, 23 сентября 2018
Надежный источник

Полиция Норвегии задержала 21 сентября в аэропорту Осло гражданина России, которого обвиняют в незаконной разведывательной деятельности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на норвежскую полицию.

51-летнего россиянина, имя которого не раскрываются, задержали на две недели из-за риска, что доказательства его вины могут быть уничтожены.

На этой неделе мужчина посетил в парламенте Норвегии семинар, посвященный оцифровке данных. В полиции сообщили сайту VG, что задержали россиянина из-за его подозрительного поведения на семинаре.

У гражданина России изъяли цифровое оборудование, сообщил его адвокат. Он отметил, что россиянин считает случившееся недопониманием и настаивает на судебном разбирательстве.

Обновление. Посольство России в Норвегии подтвердило информацию о задержании российского гражданина. «Считаем, что задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом. Обеспечиваем консульское содействие и защиту прав и интересов нашего гражданина», — говорится в заявлении МИД РФ.
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