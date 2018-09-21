В Перми десятиклассницу отстранили от уроков из-за розовых волос. Теперь гимназии грозит штраф в 200 тысяч рублей

Прокуратура Перми возбудила административное дело в отношении местной гимназии № 4 и ее директора после того, как от занятий отстранили ученицу 10 класса, которая пришла на уроки с розовыми волосами. Дело возбудили по статье , по которой должностным лицам грозит штраф 30-50 тысяч рублей, а юрлицам — 100-200 тысяч рублей.

От занятий из-за розовых волос отстранили двух школьниц, в том числе — 15-летнюю Зинаиду Агишеву, дочь главы фракции «Яблоко» в городской думе Перми Надежды Агишевой. Когда школьница 7 сентября пришла на учебу в свободной одежде, а не в классическом костюме, и с розовыми волосами, директор Татьяна Дьякова посчитала, что десятиклассница нарушила «Требования к внешнему виду и одежде обучающихся», принятые в гимназии, и предложила Агишевой сменить учебное заведение. Девушку отстранили от уроков до тех пор, пока она не устранит замечания.

Мать ученицы Надежда Агишева заявила, что не станет заставлять дочь перекрашиваться. «Вот как вы представляете процесс перекрашивания волос 15-летней девицы?» — спросила она. Депутат назвала позицию школы «агрессивной» и отметила, что раньше ее дочь приходила в гимназию с мелированными волосами, и «это не вызывало такой реакции».

Директор школы Татьяна Дьякова говорила, что у школ по закону «Об образовании» есть право создавать свои правила. В одном из таких документов гимназия прописала запрет об окрашивании и мелировании волос. Дьякова подчеркнула, что Зинаида Агишева ранее систематически нарушала требования к дресс-коду учащихся.

За отстраненных школьниц вступился региональный уполномоченный по правам человека Павел Миков, назвавший случившееся дискриминацией. «Это то же самое, [если бы] ребенок пришел без формы или без сменной обуви», — заявил он.

В прокуратуре Перми заявили, что федеральные и региональные законы не разрешают отстранять учеников от занятий — а также что внутренние документы гимназии не дают руководству права устанавливать, какой длины или цвета должны быть волосы учащихся.

После того, как случай Агишевой стали обсуждать в СМИ, обеих отстраненных школьниц допустили к урокам, хотя перекрашиваться они не стали.

Это не первый случай, когда у школьников возникают проблемы из-за цвета волос. В начале сентября в одной из школ Петербурга на торжественную линейку не пустили ученицу с синими волосами. В городском комитете по образованию тогда заявили, что руководство школы не имеет права отстранять школьницу от занятий из-за цвета ее волос.