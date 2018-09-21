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В Перми десятиклассницу отстранили от уроков из-за розовых волос. Теперь гимназии грозит штраф в 200 тысяч рублей

Meduza
13:49, 21 сентября 2018

Гимназия № 4 имени братьев Каменских

Прокуратура Перми возбудила административное дело в отношении местной гимназии № 4 и ее директора после того, как от занятий отстранили ученицу 10 класса, которая пришла на уроки с розовыми волосами. Дело возбудили по статье 5.57 КоАП РФ, по которой должностным лицам грозит штраф 30-50 тысяч рублей, а юрлицам — 100-200 тысяч рублей.

От занятий из-за розовых волос отстранили двух школьниц, в том числе — 15-летнюю Зинаиду Агишеву, дочь главы фракции «Яблоко» в городской думе Перми Надежды Агишевой. Когда школьница 7 сентября пришла на учебу в свободной одежде, а не в классическом костюме, и с розовыми волосами, директор Татьяна Дьякова посчитала, что десятиклассница нарушила «Требования к внешнему виду и одежде обучающихся», принятые в гимназии, и предложила Агишевой сменить учебное заведение. Девушку отстранили от уроков до тех пор, пока она не устранит замечания.

Пост Зинаиды Агишевой о ситуации с директором школы в Instagram

Мать ученицы Надежда Агишева заявила, что не станет заставлять дочь перекрашиваться. «Вот как вы представляете процесс перекрашивания волос 15-летней девицы?» — спросила она. Депутат назвала позицию школы «агрессивной» и отметила, что раньше ее дочь приходила в гимназию с мелированными волосами, и «это не вызывало такой реакции».

Директор школы Татьяна Дьякова говорила, что у школ по закону «Об образовании» есть право создавать свои правила. В одном из таких документов гимназия прописала запрет об окрашивании и мелировании волос. Дьякова подчеркнула, что Зинаида Агишева ранее систематически нарушала требования к дресс-коду учащихся.

За отстраненных школьниц вступился региональный уполномоченный по правам человека Павел Миков, назвавший случившееся дискриминацией. «Это то же самое, [если бы] ребенок пришел без формы или без сменной обуви», — заявил он.

В прокуратуре Перми заявили, что федеральные и региональные законы не разрешают отстранять учеников от занятий — а также что внутренние документы гимназии не дают руководству права устанавливать, какой длины или цвета должны быть волосы учащихся.

После того, как случай Агишевой стали обсуждать в СМИ, обеих отстраненных школьниц допустили к урокам, хотя перекрашиваться они не стали.

Это не первый случай, когда у школьников возникают проблемы из-за цвета волос. В начале сентября в одной из школ Петербурга на торжественную линейку не пустили ученицу с синими волосами. В городском комитете по образованию тогда заявили, что руководство школы не имеет права отстранять школьницу от занятий из-за цвета ее волос.

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