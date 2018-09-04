Директор школы на Урале посоветовала детям, поддерживающим Навального, смотреть Первый канал

Депутат городской думы Нижнего Тагила, директор элитной школы № 32 Галина Масликова заявила в интервью изданию «Между строк», что у нее возникает «мерзкое ощущение», когда политики «детскими руками создают себе имидж». Так она ответила на вопрос о сторонниках Алексея Навального в ее школе.

«Ну будь ты сам взрослым. Если вступаешь в конфликт с существующей властью, у тебя альтернативное мнение, зачем ты детей впутываешь в это, вовлекаешь в политическое месиво? Это ужасно для их психики», — сказала Масликова, не называя имени конкретного политика. Она подчеркнула, что детей нужно оградить от призывов выходить на митинги.

Директор школы добавила, что советует ученикам, которые «читают определенную информацию в соцсетях», смотреть Первый канал, «Россию 24» и РТР (вероятно, Масликова имела в виду телеканал «Россия 1»). Она объяснила, что дети «воспринимают все иначе», поскольку «не могут еще критически осмыслить информацию».