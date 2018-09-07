Школьникам Кургана предложили написать стихи о портале госуслуг. Но сначала самим на нем зарегистрироваться

Администрация города Кургана объявила конкурс для школьников под названием «Портал госуслуг — всем помощник и друг». В одной из номинаций подросткам в возрасте от 14 до 18 лет предлагается написать стихотворение. Но принять участие в конкурсе смогут только те, кто сам зарегистрировался на сайте «Госуслуги».

Также школьникам предложено подготовить презентацию или плакат о портале государственных услуг. Жюри, в числе прочего, будет оценивать оригинальность работ и творческий подход. Итоги конкурса подведут в конце октября, победителям обещают вручить дипломы и призы.