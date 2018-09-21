Беспорядочный огонь и ошибки в координации. О чем говорится в докладе израильских военных о катастрофе Ил-20

20 сентября делегация Армии обороны Израиля во главе с руководителем ВВС генерал-майором Амикамом Норкином прибыла в Москву, чтобы представить доклад о крушении в Сирии российского Ил-20 вечером 17 сентября. Хотя самолет с 15 военнослужащими на борту был сбит сирийскими ПВО, Россия возложила вину на Израиль, атака которого на спровоцировала огонь сил ПВО.

Как пишет The Times of Israel, после обвинений со стороны Москвы правительство Израиля предприняло «полномасштабные дипломатические усилия» для разрешения ситуации, опасаясь лишиться тесной кооперации с российскими военными в Сирии. В частности, ведомство пошло на нестандартные для себя действия, открыто признав факт проведения в Сирии операции и опубликовав часть выводов своего внутреннего расследования.

Сайт газеты «Едиот Ахронот» рассказал о содержании доклада, представленного ЦАХАЛом в Москве. Часть этих данных совпадает с тем, что Израиль заявил на следующий день после крушения самолета: сирийские ПВО начали стрелять, когда израильские истребители уже вернулись в свое воздушное пространство. Они вели беспорядочный и неточный огонь — не удостоверившись, что в воздухе нет российских самолетов.

Израильские военные заявили, что система предупреждения конфликтных ситуаций с Россией в ту ночь cработала в соответствии с обычной процедурой — так же, как и при 200 аналогичных атаках Израиля на объекты в Сирии за последние два года. Минобороны РФ заявляло, что получило предупреждение об авианалете лишь за минуту до его начала, однако в Израиле утверждают, что это не так: 21 сентября источник в ЦАХАЛе заявил журналистам, что Россию предупредили «совершенно точно значительно раньше, чем за одну минуту», передает РИА Новости.

Согласно докладу, после атаки вечером 17 сентября огонь открыли системы ПВО Сирии по всей стране и по всем направлениям, в том числе на юг (в сторону Ливана), на восток и на запад, то есть в сторону моря — где и был сбит российский самолет. Огонь велся более получаса с использованием десятков видов ракет; Ил-20 был сбит после залпа советской системы С-200.

По мнению израильских военных, такой подход к противовоздушной обороне появился у Сирии в феврале, когда местным военным удалось сбить израильский истребитель F-16. До этого Сирия отвечала на израильские авианалеты несколькими ракетами, но с февраля каждая атака сопровождалась пуском десятков ракет. 10 мая, когда Израиль атаковал около 50 объектов в Сирии, в ответ было выпущено около 170 ракет.

Обычно Сирия и Россия координируют свои действия в таких ситуациях, однако 17 сентября был допущен ряд ошибок, которые и привели к крушению Ил-20, считают в ЦАХАЛе. «Армия обороны Израиля называет чудом тот факт, что ни один зарубежный самолет не был сбит Сирией до этого момента», — пишет «Едиот Ахронот».

Официально о реакции России на израильский доклад не сообщалось. Ливанский телеканал «Аль-Маядин», который The Times of Israel называет связанным с «Хизбаллой», 21 сентября сообщил, что Россия «отвергла» израильский доклад и потребовала провести новое расследование. Представитель МИД РФ Мария Захарова 20 сентября сказала, что «произошедшая 17 сентября трагедия потребует дополнительных расследований и, конечно, разъяснений с израильской стороны». Она анонсировала появление «новых данных» о случившемся и «о причастности израильских военных летчиков».