Сирийские ПВО сбили израильский истребитель F-16

Израильский истребитель F-16 был сбит сирийской ПВО, сообщила Армия обороны Израиля 10 февраля.

Самолет потерпел крушение в Северном Израиле. Оба пилота катапультировались, их доставили в больницу.

Как следует из заявления израильских военных, самолет был сбит во время операции против иранских целей в Сирии. Операция была начата после перехвата иранского беспилотника на территории Израиля.

Сирийское информагентство SANA сообщило, что сирийская ПВО сбила не один, а несколько самолетов Израиля во время его «новой агрессии против одной из военных баз в центральной части страны». Позже сирийское телевидение сообщило об отражении еще одной израильской атаки.