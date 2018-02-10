Сирийские ПВО сбили израильский истребитель F-16
Израильский истребитель F-16 был сбит сирийской ПВО, сообщила Армия обороны Израиля 10 февраля.
Самолет потерпел крушение в Северном Израиле. Оба пилота катапультировались, их доставили в больницу.
Как следует из заявления израильских военных, самолет был сбит во время операции против иранских целей в Сирии. Операция была начата после перехвата иранского беспилотника на территории Израиля.
Сирийское информагентство SANA сообщило, что сирийская ПВО сбила не один, а несколько самолетов Израиля во время его «новой агрессии против одной из военных баз в центральной части страны». Позже сирийское телевидение сообщило об отражении еще одной израильской атаки.
Ранее Израиль несколько раз сбивал беспилотники, залетевшие на его территорию. Однако атака на иранские объекты говорит об усилении израильских ответных действий (англ. яз.).