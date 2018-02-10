Сирийские ПВО сбили израильский истребитель F-16

Associated Press
06:47, 10 февраля 2018
Надежный источник

Израильский истребитель F-16 был сбит сирийской ПВО, сообщила Армия обороны Израиля 10 февраля.

Самолет потерпел крушение в Северном Израиле. Оба пилота катапультировались, их доставили в больницу.

Как следует из заявления израильских военных, самолет был сбит во время операции против иранских целей в Сирии. Операция была начата после перехвата иранского беспилотника на территории Израиля.

Сирийское информагентство SANA сообщило, что сирийская ПВО сбила не один, а несколько самолетов Израиля во время его «новой агрессии против одной из военных баз в центральной части страны». Позже сирийское телевидение сообщило об отражении еще одной израильской атаки.

Ранее Израиль несколько раз сбивал беспилотники, залетевшие на его территорию. Однако атака на иранские объекты говорит об усилении израильских ответных действий (англ. яз.).

Associated Press
В Сирии с 2011 года продолжается гражданская война. Иран участвует в боевых действиях на стороне армии президента Башара Асада.
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