Израиль показал видео ракетного удара по комплексу «Панцирь-С1» в Сирии
Армия обороны Израиля опубликовала видеозапись, на которой снято уничтожение сирийского комплекса противовоздушной обороны российского производства «Панцирь-С1» (SA-22 Greyhound по классификации НАТО).
The IDF struck an SA22 aerial interception system as part of a wide-scale attack against Iranian military sites in Syria pic.twitter.com/dFGXIwMT45— IDF (@IDFSpokesperson) May 10, 2018
В сообщении израильской армии говорится, что удары по целям в Сирии были нанесены в ответ на ракетный обстрел Голанских высот иранскими вооруженными формированиями, а также на зенитный огонь сирийской ПВО по израильским самолетам.
Израиль нанес удары по целям в Сирии в ночь на 10 мая. Министерство обороны России утверждает, что были выпущены около 70 ракет, более половины из них удалось сбить.