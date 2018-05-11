Израиль показал видео ракетного удара по комплексу «Панцирь-С1» в Сирии

Армия обороны Израиля
05:32, 11 мая 2018
Надежный источник

Армия обороны Израиля опубликовала видеозапись, на которой снято уничтожение сирийского комплекса противовоздушной обороны российского производства «Панцирь-С1» (SA-22 Greyhound по классификации НАТО).

В сообщении израильской армии говорится, что удары по целям в Сирии были нанесены в ответ на ракетный обстрел Голанских высот иранскими вооруженными формированиями, а также на зенитный огонь сирийской ПВО по израильским самолетам.

Израиль нанес удары по целям в Сирии в ночь на 10 мая. Министерство обороны России утверждает, что были выпущены около 70 ракет, более половины из них удалось сбить.
Командование сирийской армии заявило, что в результате израильской операции погибли три человека, двое получили ранения. По данным организации Syrian Observatory for Human Rights, которая собирает информацию о войне в Сирии, были убиты 23 человека, в том числе пятеро солдат сирийской армии.
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