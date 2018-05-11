Израиль показал видео ракетного удара по комплексу «Панцирь-С1» в Сирии

Армия обороны Израиля опубликовала видеозапись, на которой снято уничтожение сирийского комплекса противовоздушной обороны российского производства «Панцирь-С1» (SA-22 Greyhound по классификации НАТО).

The IDF struck an SA22 aerial interception system as part of a wide-scale attack against Iranian military sites in Syria pic.twitter.com/dFGXIwMT45 — IDF (@IDFSpokesperson) May 10, 2018

В сообщении израильской армии говорится, что удары по целям в Сирии были нанесены в ответ на ракетный обстрел Голанских высот иранскими вооруженными формированиями, а также на зенитный огонь сирийской ПВО по израильским самолетам.