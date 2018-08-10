В Каспийске пройдут слушания о переименовании улицы Мира в честь Сталина. В городе уже есть одна улица Сталина

Администрация Каспийска в Дагестане проведет 1 сентября публичные слушания, посвященные переименованию улицы Мира в улицу имени И.В. Сталина. Об этом говорится в постановлении, которое 8 августа подписал первый замглавы администрации Нух Ахмедов. Городские власти приняли такое решение, рассмотрев заявление депутатов Каспийска от 8 июня 2018 года.

Предложение переименовать улицу Мира, одну из центральных улиц Каспийска, впервые прозвучало в октябре 2014 года. Тогда на имя главы города поступило обращение, которое подписали 600 местных жителей. Среди депутатов, рассматривавших идею, возникли «жаркие дебаты», писало агентство Regnum. Парламентарии посчитали, что вопрос «требует долгих обсуждений и рассмотрения со всех сторон» — в частности, нужно опросить людей, живущих на улице Мира.

В итоге депутаты отклонили инициативу о переименовании «в связи с экономической нецелесообразностью и отсутствием средств в бюджете» (.doc). При этом они предложили назвать именем Сталина одну из новых улиц в строящемся микрорайоне. Так и было сделано — имя Сталина присвоили небольшой 180-метровой улице, расположенной в 400 метрах от «Анжи-Арены», домашнего стадиона махачкалинского футбольного клуба «Анжи».

Когда именно приняли соответствующее решение, неясно. В 2015 году активисты партии «Коммунисты Петербурга» говорили, что мэрия Каспийска не ответила на предложение назвать именем Сталина улицу в новом районе города. По информации из открытых источников, первые дома на улице построили в 2016 году.

В России именем Сталина названы более 25 улиц и переулков, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты». Из них 12 расположены в Северной Осетии, жители которой считают Иосифа Сталина своим соотечественником, еще семь находятся в Дагестане. В городе Дагестанские Огни с 2002 года существует проспект Сталина.