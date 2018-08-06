На дне пруда в Челябинской области нашли обломки памятника Сталину. Его собираются восстановить

В пруду в городе в Челябинской области местные жители нашли разрушенный памятник Иосифу Сталину. Его обнаружили после того, как уровень воды понизили для ремонта плотины. Бетонный монумент пролежал на дне около 60 лет.

Вода истории: на Урале Сталина подняли со дна https://t.co/9A70ckuTnJ pic.twitter.com/gJKR9s0TOC — Красная весна (@rossaprimavera) August 4, 2018

Изначально памятник стоял в парке на высоком берегу пруда. Зимой 1956 года его распилили на части и сбросили в воду через прорубь, рассказала глава городского Музейно-краеведческого центра Наталья Ростовцева. Предполагается, что это случилось после того, как первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев в феврале 1956 года призвал покончить с культом личности Сталина. По другой версии, которую высказал краевед Юрий Латышев, монумент сбросили в воду в 1961 году.

Первые фрагменты памятника нашел фотограф Андрей Парфенов, когда 2 августа гулял по обмелевшему берегу вместе с семьей. Он обнаружил верхнюю часть скульптуры, она хорошо сохранилась. Еще один обломок, в котором угадывается плащ Сталина, нашел фотограф Игорь Терентьев.

Памятник планировали отправить в городской музей на временное хранение, но городские власти не смогли оперативно извлечь его из ила из-за нехватки техники. Через день монумент пропал, сообщила редактор местной газеты «Жизнь района» Светлана Ушакова. Как оказалось, 4 августа три обломка (а не два, как говорят в местном музее) достал активист движения «Суть времени» Станислав Стафеев. По его словам, не удалось найти еще две части — руку и обломок ноги. Стафеев предложил отреставрировать монумент, а затем установить его в Кусе — как памятник в полный рост или как бюст. По словам активиста, если жители поддержат установку скульптуры в городе, то этот вопрос вынесут на референдум.

Подъем второго верхнего фрагмента памятника Сталину из реки в Кусе. Мария Кошечкина

Глава Кусинского городского поселения Валерий Васенев считает, что Стафеев самовольно присвоил себе обломки скульптуры. «На сегодняшний день ситуация выглядит так: частное лицо присвоило себе найденные фрагменты памятника по принципу „что нашел — то мое“. С точки зрения закона этот монумент не имеет хозяина. Но с точки зрения морали и исторической справедливости, я считаю, он принадлежит городу. Это же наша история», — заявил глава города. Он обратился с заявлением в правоохранительные органы и пообещал «не терять бдительность», пока с активистом не заключат договор о сохранности памятника. Глава города считает, что бетонного Сталина нужно оставить в Кусе или передать в музей.

Специалисты сомневаются, что найденный памятник имеет историческую ценность. Как считает краевед Юрий Латышев, скульптура относится к типовому массовому проекту.