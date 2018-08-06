На север или на юг? Как объехать весь мирПартнерский материал
новости

На дне пруда в Челябинской области нашли обломки памятника Сталину. Его собираются восстановить

Meduza
13:03, 6 августа 2018

В пруду в городе Куса в Челябинской области местные жители нашли разрушенный памятник Иосифу Сталину. Его обнаружили после того, как уровень воды понизили для ремонта плотины. Бетонный монумент пролежал на дне около 60 лет.

Изначально памятник стоял в парке на высоком берегу пруда. Зимой 1956 года его распилили на части и сбросили в воду через прорубь, рассказала глава городского Музейно-краеведческого центра Наталья Ростовцева. Предполагается, что это случилось после того, как первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев в феврале 1956 года призвал покончить с культом личности Сталина. По другой версии, которую высказал краевед Юрий Латышев, монумент сбросили в воду в 1961 году.

Первые фрагменты памятника нашел фотограф Андрей Парфенов, когда 2 августа гулял по обмелевшему берегу вместе с семьей. Он обнаружил верхнюю часть скульптуры, она хорошо сохранилась. Еще один обломок, в котором угадывается плащ Сталина, нашел фотограф Игорь Терентьев.

Памятник планировали отправить в городской музей на временное хранение, но городские власти не смогли оперативно извлечь его из ила из-за нехватки техники. Через день монумент пропал, сообщила редактор местной газеты «Жизнь района» Светлана Ушакова. Как оказалось, 4 августа три обломка (а не два, как говорят в местном музее) достал активист движения «Суть времени» Станислав Стафеев. По его словам, не удалось найти еще две части — руку и обломок ноги. Стафеев предложил отреставрировать монумент, а затем установить его в Кусе — как памятник в полный рост или как бюст. По словам активиста, если жители поддержат установку скульптуры в городе, то этот вопрос вынесут на референдум.

Подъем второго верхнего фрагмента памятника Сталину из реки в Кусе.
Мария Кошечкина

Глава Кусинского городского поселения Валерий Васенев считает, что Стафеев самовольно присвоил себе обломки скульптуры. «На сегодняшний день ситуация выглядит так: частное лицо присвоило себе найденные фрагменты памятника по принципу „что нашел — то мое“. С точки зрения закона этот монумент не имеет хозяина. Но с точки зрения морали и исторической справедливости, я считаю, он принадлежит городу. Это же наша история», — заявил глава города. Он обратился с заявлением в правоохранительные органы и пообещал «не терять бдительность», пока с активистом не заключат договор о сохранности памятника. Глава города считает, что бетонного Сталина нужно оставить в Кусе или передать в музей.

Специалисты сомневаются, что найденный памятник имеет историческую ценность. Как считает краевед Юрий Латышев, скульптура относится к типовому массовому проекту.

О культе личности Сталина

Александр Бакланов

Александр Бакланов

новости

Первые минуты после покушения на президента Венесуэлы: видеосвидетельства

51 секунда
Подкасты
Быть индивидуальным предпринимателем — это здорово. Пока к тебе не пришла налоговая
52 минуты

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

новости

Последствия землетрясения в Индонезии. Фотография

Сборник

Наши партнерские материалы